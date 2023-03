5 najlepších spôsobov, ako využiť zvyšky vína

Koľkokrát sa vám stalo, že ste po veľkej oslave zbierali poloprázdne fľaše vína alebo ste ho jednoducho po posedení s priateľmi nedokázali celé vypiť?

Otvorenú fľašu nemôžete len tak niekomu podarovať. Aby ste ju však nemuseli vyhadzovať a plytvať tak potravinami, vyskúšajte nasledujúce triky.

Lepšia marináda

Taníny, kyslosť a cukor sú vynikajúce na zmäkčenie mäsa. To je dôvod, prečo je tak obľúbené mäso marinované vo víne a cesnaku. Víno môžete použiť aj pri inom type mäsa. Na biele mäso však použite biele víno. Rybu marinujte hodinu až dve, hydinu či bravčové 3-4 hodiny. Červené mäso naložte na 4-6 hodín do zvyšku červeného vína. Ďalej do marinády pridajte svoje obľúbené suroviny, nič nepokazíte šalotkou, tymiánom či čiernym korením.

Želé alebo džem

Zo zvyšku vína môžete tiež vytvoriť želé či džem. Pripravte si vínové želé či malinový džem s bielym vínom. Dobrým nápadom je tiež bobuľový želatínový koláč. Pri príprave džemu varte ovocie s cukrom a vínom. Rovnakom si môžete pripraviť zavárané ovocie vo vínovo-cukrovom sirupe, ktorý sa hodí do miešaných nápojov.

Zmrazte na neskôr

Ak chcete variť s vínom, ale v blízkej budúcnosti nebudete mať čas, aj na to existuje riešenie. Zvyšky vína môžete úplne zmraziť. Toto nefunguje pre šumivé víno, ale zvyšky červeného, bieleho či iného vína môžete zmraziť a rozmraziť podľa potreby.

Do formy na ľad vylejte zvyškové víno a nechajte zmraziť. Myslite však na to, že víno sa v mrazničke roztiahne, takže nenalejte víno do plna. Nezabudnite tiež formu zakryť, aby víno nenabralo chute iných ingrediencií.

Vyrobte si ocot

Ak vám nevadí počkať niekoľko mesiacov. Uložte zvyšky vína alebo šampanského na tmavom a chladnom mieste, aby sa premenili na najlepší ocot, aký ste kedy mali.

Dresing do šalátu

Hľadáte recept na chutný dresing do šalátu? AK vám ostalo víno, tak už nemusíte. Zvyšky červeného vína môžete použiť v úlohe vínneho octu. Vyžaduje si to pol šálky zvyšného červeného vína v kombinácii s jemnou morskou soľou a extra panenským olivovým olejom. Červené víno môžete vymeniť za biele, ružové alebo aj ich kombináciu.