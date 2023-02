Prečo je na dne vínovej fľaše jamka?

Iste ste už spozorovali priehlbinu, ktorá sa nachádza takmer výlučne na fľašiach od vína. V priebehu dejín mala táto priehlbina viaceré funkcie.

Priehlbina sa na dne vínovej fľaše objavila dávno v minulosti ako dôsledok sklárovej práce. Išlo jednoducho o to, aby bola fľaša schopná stáť rovno. V súčasnosti sa väčšina fliaš na víno vyrába automaticky strojmi a sklo je oveľa pevnejšie, čím stratila jamka význam pre tento účel.

Podľa mnohých odborníkov sa aj dnes vytvára na vínové fľaše priehlbina, pretože to pomáha zhromažďovať usadeniny staršieho alebo starnúceho vína. A to znižuje šance, aby sa táto usadenina dostala do vášho pohára pri nalievaní, informuje portálu Wine Spectator. Toto však nebolo nikdy testované prostredníctvom vedeckej štúdie, takže je ťažké povedať či je na tento účel jamka skutočne dôležitá.

Priehlbina na dne je ideálnym tvarom, pretože pri nalievaní vína si do nej môžete oprieť palec, čím bude aj obyčajné obsluhovanie vyzerať luxusne.

Väčšia jamka, kvalitnejšie víno?

Jamka vo fľaši sa však stala veľmi obľúbenou tradíciou vo vinárstve a hoci nie je nutná, často sa na fľašiach nachádza. Pre mnohých sa totiž stala obrazom kvality vína. Niektorí ľudia totiž veria, že čím väčšia priehlbina, tým ide o kvalitnejšie a lepšie víno. Nemusí to však byť striktne pravda.

„Jamka na dne fľaše vína závisí od výberu výrobcu a nemá žiadny vplyv na kvalitu vína,“ povedal pre Good Housekeeping Stéphane Sanchez, someliér a špecialista na víno Waitrose.