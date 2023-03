Video: Vlky prenikli do ulíc dediny, takto vyčíňali pred rodinným domom

Vo východoslovenskej obci Zubné (okres Humenné) zaznamenali dvojicu vlkov, ako sa pravdepodobne medzi sebou bili. K udalosti došlo pred plotom na dvore rodinného domu. Video, ktoré ju zachytáva, zverejnil na sociálnej sieti Facebook miestny obyvateľ Marián Jasik.

Video nezachytáva dobre detaily, no z jeho priebehu je možné dedukovať, že dvojica vlkov sa mohla biť s menším zvieraťom, možno psom.

Vlci v dedine Včera večer Zubné, okr. Humenné Uverejnil používateľ Marián Jasik Utorok 7. marca 2023

Viacerí komentujúci na Facebooku spochybnili tvrdenie autora, že ide o vlkov. „Odkedy má vlk chvost hore,“ pýta sa jeden z nich. „Nechce sa mi naťahovať. Vidím, že tu píšu ľudia, čo nikdy nevideli vlka, že možno je to pes alebo líška. Prosím vás, uznajte si, že tých vlkov na Slovensku je už priveľa a strácajú plachosť,“ reagoval Jasik.

K jeho obrane sa pridala aj ďalšia diskutujúca Michaela Vasilenková, podľa ktorej „video videli poľovníci, videl to zamestnanec štátnej ochrany prírody.“ Podľa nej malo k incidentu dôjsť vo večerných hodinách počas prázdnin, keď sa po obci často pohybujú aj maloletí.

„Vieme, že sú tu, veď žijeme obkolesení prírodou, pokiaľ sú v lese, je všetko ok. Ale to, že si spokojne behajú po dedine ok nie je,“ dodala Vasilenková.

Ďalší krvavý útok v Beskydách

K útoku vlkov na psa došlo aj v nedeľu 6. marca v oblasti Beskýd na česko-poľskom pohraničí. Na udalosť upozornil majiteľ psa Václav Zubek na Facebooku, pričom zverejnil aj fotografie svojho uhynutého domáceho miláčika.

„Včera popoludní po 16. hodine pri prechádzke odbehol môj pes do húštiny vo zvažujúcom sa teréne. Vždy sa vrátil najneskôr do dvadsiatich minút na miesto, kde ma opustil,“ píše Zubek v statuse.

„Tentoraz asi po desiatich minútach ma môj GPS prístroj upozornil, že sa pes zastavil a nemení polohu.“ Majiteľ začal na svojho psa volať, no ten sa nevracal. Zubek sa teda vydal za ním, až ho napokon našiel bez známok života a s prehryznutou chrbticou.

„Zvláštne je najmä to, že sa všetko odohralo za bieleho dňa, v pomerne krátkej vzdialenosti odo mňa, keď onen 'predátor' nejavil takmer žiadne známky plachosti a ostražitosti,“ podotýka Zubek s tým, že sa neskôr dozvedel, že takéto prípady sa v okolí mesta Jablunkov odohrávajú pomerne často. Svojím príspevkom chce podľa vlastných slov varovať ostatných návštevníkov lesa.