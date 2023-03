Video: Takto nakrájate cibuľu skutočne nadrobno

Krájanie cibule u väčšiny ľudí spôsobuje nepríjemné slzenie očí a preto hľadajú čo najefektívnejší spôsob, ako ju nakrájať. Ak vám ide o rýchlosť, väčšinou stačí cibuľu rozdeliť na polovice, urobiť niekoľko pozdĺžnych zárezov a nakrájať cibuľu na malé kúsky. Častokrát však potrebujete mať v jedle čo najmenšie kúsky a vtedy sa vám proces krájania predĺži. Kuchár Joshua Weissman preto na sociálnej sieti predviedol svoj šikovný spôsob, vďaka ktorému nakrájate cibuľu na skutočne drobné kúsky.

Populárny kuchár zverejnil na TikToku video, ktoré rozpútalo búrlivú diskusiu, pretože samotný kuchár tvrdí, že väčšina ľudí krája cibuľu zle. Najprv predviedol tradičný spôsob krájania, ktorý zahŕňa odrezanie koncov, rozdelenie cibule na polovice, ošúpanie, narezanie prúžkov a krájanie kociek. Podľa Weissmana je to úplne v poriadku, no on má lepší spôsob určený pre skutočne prvotriednu kuchyňu.

Joshua zobral ďalšiu cibuľu a namiesto krájania ju rozdelil na viacero vrstiev. Potom si zobral tenšie kúsky cibule a tie narezal na prúžky a následne nasekal na malé kúsky. „Toto je jediný spôsob, ako mať cibuľu takto nadrobno,“ uviedol Joshua. Pre porovnanie ukázal kocky cibule nakrájané bežným spôsobom a jeho mimoriadne drobné kúsky cibule.