Sťahovanie Rómov zo Svrčinovca do Čadce zdvihlo vlnu nevôle

Časť z nich by sa mala presídliť do nehnuteľnosti v Čadci-Podzávoze a tamojší obyvatelia už začali spisovať petíciu. Rómovia hovoria o diskriminácii. Situácia trápi aj čadčiansku radnicu, podľa primátora Mateja Šimáška s nimi nikto z kompetentných štátnych orgánov nekomunikuje. Upozornil na to počas utorňajšej tlačovej konferencie.

„Ako mesto máme prijať nových obyvateľov, no nevieme, aký bude dosah na školy, nikto s nami nekomunikuje. Ani kompetentné štátne orgány, ani kompetentní dodávatelia tejto úlohy pre štát, čo je veľká chyba. Pozeráme na všetkých úplne rovnako, no tým, že sa nekomunikuje, dochádza k spoločenskému napätiu,“ povedal Šimášek.

Podotkol, že relevantnú informáciu o tom, koľko obyvateľov má byť vysťahovaných, získali len z vládnych materiálov z dostupných zdrojov. Kritizoval, že od iných orgánov ju nedostali. „V nehnuteľnosti a súvisiacich obydliach žilo 36 obyvateľov. Z dostupných zdrojov však vieme, že ich tam žije podstatne viac. Dnes ani oni nevedia, koľkí majú prísť do Čadce. To má dosah na viaceré právomoci, ktoré rieši samospráva,“ skonštatoval primátor.

Jeden z obyvateľov Svrčinovca, ktorý sa má pre výstavbu ekoduktu vysťahovať, Ján Baláž, hovorí, že vzniknutú situáciu vníma ako diskrimináciu. Náhradné bývanie im zabezpečuje developer, ktorého vybralo ministerstvo dopravy. „Našiel som si dom, ktorý som chcel, dal som to developerovi, kúpil ho a ľudia písali petície,“ povedal. Poznamenal, že v dome v Podzávoze by malo bývať približne 12 ľudí, ostatní si podľa jeho slov zrejme našli bývanie vo Svrčinovci.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť podotkol, že je aj na občanoch, ktorí spisujú petície, ako si vytvoria dobré vzťahy s tými, ktorí sa majú prisťahovať. „Nás Európsky súd pre ľudské práva zaviazal, že sa musíme postarať o tieto oslabené skupiny. Je to 36 občanov, ktorí stratia vybudovaním ekoduktu svoje bývanie, a my im musíme zabezpečiť náhradné bývanie,“ povedal. Na zabezpečenie náhradného bývania vyčlenili v decembri sumu do 400.000 eur.

Mesto Čadca v utorok odoslalo štátnym orgánom list so svojimi výhradami. Viceprimátorka Anna Belousovová zároveň avizovala podanie trestného oznámenia, ktoré súvisí s pridelením zákazky.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, aktuálne sa vyhodnocuje viacero možností riešenia náhradného bývania rómskej komunity, ktorá je dotknutá výstavbou zeleného mosta Svrčinovec. Na stavbe podľa nej v súčasnosti robia prípravné práce. „V najbližšom období sa začne s realizáciou preložiek existujúcich inžinierskych sietí,“ dodala.