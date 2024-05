Blanár: Vstup do EÚ patrí k najvýznamnejším medzníkom samostatnosti SR

Poukázal na to, že cesta SR do Európskej únie nebola priamočiara. „Museli sme prejsť náročným transformačným procesom a splniť politické aj ekonomické kritériá nevyhnutné pre naše členstvo,“ ozrejmil minister. Pripomenul, že žiadosť predložila vláda SR ešte v roku 1995 a o štyri roky neskôr otvorila Európska komisia prístupové rokovania. „Enormné úsilie, ktoré SR vyvinula, umožnilo, že sme úspešne dobehli skupinu štátov, ktoré začali rokovania o dva roky skôr. Podporu vyjadrili aj Slováci, ktorí sa zúčastnili dodnes jediného platného referenda, ktoré sa uskutočnilo na Slovensku, a víziu členstva v EÚ podporilo v roku 2003 takmer 93 percent účastníkov,“ skonštatoval.

Vstup do Únie podľa jeho slov otvoril Slovensku príležitosti, ktoré naplno využilo. „Prijali sme, čo nám EÚ ponúka, či už je to spoločný Schengenský priestor, jednotný trh, spoločná mena. Toto je naším príspevkom pre fungovanie Európy a toto nás robí silnejšími,“ spresnil Blanár. Poukázal na to, že vďaka vstupu do Schengenského priestoru sa na 94 percentách našich hraníc zrušili hraničné kontroly. Zavedenie eura v roku 2009 zas podľa neho posilnilo pozíciu Slovenska na európskych a svetových trhoch. „Euro nás chráni voči kurzovým výkyvom a rovnako uľahčuje cestovanie,“ doplnil minister.

Mimoriadne špecifickou skúškou v rámci členstva v EÚ podľa neho pre Slovensko bolo úspešne viesť v roku 2016 predsedníctvo v Rade Európskej únie. „Prinieslo nám väčšiu viditeľnosť, ukázali sme schopnosť viesť Európsku úniu a prispieť k riešeniu mnohých problémov. Pod naším vedením sa EÚ podarilo uzavrieť viaceré dôležité dohody, napríklad ratifikovať Parížsku dohodu o zmene klímy či podpísať obchodnú dohodu s Kanadou,“ vysvetlil. Dodal, že Slovensku sa rovnako podarilo získať prvú európsku agentúru so sídlom na Slovensku a v Bratislave tak už takmer päť rokov pôsobí Európsky orgán práce.

Cesta, ktorou krajina prešla, je podľa šéfa rezortu diplomacie dôkazom, že SR vie bojovať za svoje záujmy. „A práve preto chceme dnes, v procese rozširovania EÚ, pomôcť i ďalším štátom a zdieľať naše skúsenosti z integračného procesu pre našich partnerov, či už krajinám západného Balkánu, alebo našim východným susedom,“ doplnil.