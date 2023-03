Video: Sociálka odobrala mame dieťa. Toto s ním robila pred kamerou, a ešte sa na tom smiala

TikToková influencerka Savannah Glembinová sa vo videu priznala svojím sledovateľom, že jej zamestnanci sociálnej služby odobrali syna Gunnera.

K udalosti došlo po tom, ako nešťastná matka na sociálnej sieti zverejnila video so svojím dieťaťom, v ktorom ho zabalila do potravinárskej fólie, takže dieťa sa nemohlo hýbať. Glembinová sa na tom po celý čas smiala a syna strkala po posteli.

Po zverejnení videa sa na matku zniesla spŕška kritických komentárov. Sama ho odvtedy odstránila, no viaceré jeho verzie sú stále dostupné na iných tiktokových účtoch.

„Zobrali nám Gunnera, kým sociálka zhodnotí našu domácnosť, lebo som zverejnila video, ako sa manžel hrá so synom,“ vysvetlila Glembinová vo videu, pričom ďalej tvrdila, že jej manžel Hank sa len tak „hral s Gunnerom, lebo v ten deň chcel vliezť do rúry a zapichnúť vidličku do zástrčky.“

Glembinová prekvapila obsahom tretieho videa, v ktorom tvrdí, že úrady uznali, že ich domácnosť je bezpečná pre ďalšiu výchovu maloletého dieťaťa, a tak im syna opäť zverili. „Dostali sme tvrdú lekciu... Bola to chyba, ktorú nikdy nezopakujeme, tento víkend bol pre nás ako rodinu extrémne traumatický, a nejaký čas sa z toho budeme spamätávať,“ dodala.