Zle vyčistené štetce na mejkap môžu spôsobiť infekciu. Takto ich musíte čistiť

Hoci štetce na mejkap môžu vyzerať čisté, odborníci varujú, že vám môže hroziť infekcia, pretože nástroje sú živnou pôdou pre baktérie, informuje portál The Sun.

Lekári z Americkej akadémie dermatológie tvrdia, že by ste si mali čistiť štetce na mejkap každých sedem až desať dní. Znečistené štetce môžu spôsobiť problémy s pokožkou. Okrem toho, že sa na nich zbierajú zvyšky produktov, nečistoty a olej, sú štetce na make-up živnou pôdou pre baktérie. To by sa mohlo odraziť na vašej pleti vo forme akné či vyrážok.

Znečistené štetce na make-up môžu spôsobiť infekciu, ako je plesňová infekcia, E. coli alebo stafylokoková infekcia.

Čistá voda nestačí

Podľa dermatológov čistenie samotnou vodou pri štetcoch nestačí. Baktérie sa totiž môžu držať medzi jednotlivými štetinami.

Najprv by ste ich mali opláchnuť vlažnou vodou, aby ste odstránili zvyšky make-upu.

Aby ste sa uistili, že štetce sú správne vyčistené, pridajte k vlažnej vode do misky lyžicu jemného šampónu alebo čistiaceho šampónu. Používaním obyčajného mydla a vody by ste zbytočne znižovali zbytočnosť štetcov a mydlo s vodou by vysušili štetiny.

Hrotmi štetcov krúžte v miske so zmesou vody a šampónu. Následne štetce opláchnite pod tečúcou vodou. Postup opakujte dovtedy, kým zo štetcov nevytečie čistá voda.

Prebytočnú vlhkosť vytlačte zo štetcov čistou a suchou papierovou utierkou.

Záleží aj na správnom sušení

Štetce po umytí položte naplocho na uterák, pričom hroty nechajte visieť z okraja pultu. Nikdy ich nesušte vo zvislej polohe v nádobe. To by mohlo spôsobiť stekanie vody po štetcoch a uvoľňovanie lepidla, ktoré spája hrot s rukoväťou.

Ďalšou chybou, ktorú možno robíte, je zdieľanie štetcov s inými ľuďmi. To môže zvýšiť riziko infekcie.

Expertka Amy-May Pointer povedala, že kefy na vlasy či natáčky na mihalnice môžu obsahovať potenciálne škodlivé huby. Dodala tiež, že módne predmety, ako sú nefritové valčeky, je potrebné vyčistiť po každom použití. Na nástrojoch testovaných odborníkmi sa totiž našiel Staphylococcus aureus.