Nahradí vás v práci robot? Zoznam zamestnaní, ktoré čelia najväčšiemu riziku automatizácie

Umelá inteligencia (AI) opäť posunula hranice našej predstavivosti o priečku vyššie. Jej najnovší nástroj ChatGPT už totiž dokáže zložiť skúšky v školách, odslúžiť kázeň na omši, vytvoriť softvérové aplikácie či poskytnúť radu ohľadom partnerského spolunažívania.

Všestranné nadanie, ktoré ChatGPT predvádza, v mnohých vyvoláva dôvodné obavy o budúcnosť svojho povolania. Viac svetla do tejto problematiky vnáša Princetonská univerzita v New Jersey, ktorá zverejnila zoznam 20 zamestnaní s najvyšším rizikom automatizácie v blízkej budúcnosti.

Mnohých zrejme neprekvapí, že prvú priečku obsadil operátor v call centre – viaceré spoločnosti sa totiž pri obsluhe telefónnych liniek už dnes spoliehajú na stroje. Väčší dôvod na obavy však majú učitelia rôznych predmetov, vrátane jazykov, dejepisu, práva a náboženstva, ktorí obsadili nasledovných osem priečok.

Vedci v štúdii vysvetľujú, že začlenenie umelej inteligencie do služieb a výroby bude mať viacero podôb. „V niektorých prípadoch môže AI nahradiť ľudskú prácu, inde ju zas doplní,“ píšu autori.

„Výrazným príkladom pokroku v rozvoji schopností AI je jej nedávne zlepšenie v modelovaní jazyka,“ pokračujú vedci.

V rámci štúdie, ktorá bola zverejnená v online archíve arXiv, vedci vyvinuli algoritmus, ktorý zhodnotil mieru nahraditeľnosti 800 povolaní umelou inteligenciou. Postupovali tak, že 10 AI funkcií (napríklad preklad, modelovanie jazyka alebo vytváranie obrázkov) prepojili s 52 ľudskými schopnosťami (porozumenie hovorenému slovu alebo stabilita ruky).

Medzi 20 povolaní s najvyšším rizikom nahraditeľnosti umelou inteligenciou patria aj dobre hodnotené pozície, ktoré vyžadujú vyšší stupeň vzdelania. Ide napríklad o poisťovacích agentov, finančných analytikov, účtovníkov či sudcov.

Ak by sme brali do úvahy pokrok v modelovaní jazyka umelou inteligenciou, ku ktorému došlo v priebehu posledných mesiacov, ako najrizikovejšie by sme mohli označiť zamestnanie operátora v call centre. Až 14 z 20 priečok finálneho rebríčka obsadili učitelia s rôznym zameraním.

20 najrizikovejších povolaní z hľadiska nahraditeľnosti AI