Kávovník v kvetináči: Toto by ste mali o jeho pestovaní vedieť

Navyše jeho lesklé listy a hustý tvar robí z neho dokonalý doplnok každej domácnosti. Rastlina pochádzajúca z Etiópie síce patrí medzi poľnohospodárske plodiny, no je zároveň aj izbovou rastlinou, ktorá nepotrebuje zložitú starostlivosť.

Existujú však aj pravidlá starostlivosti o kávovník, ktoré by ste mali mať stále na pamäti, ak chcete dosiahnuť tie najlepšie výsledky.

Zabudnite na priame svetlo

Ako väčšina tropických izbových rastlín, aj vaša kávovník potrebuje jasné, nepriame svetlo. Príliš veľa priameho slnka mu rýchlo spáli listy. Presuňte svoj kávovník niekoľko metrov od akéhokoľvek okna s intenzívnym slnkom alebo použite priesvitný záves na rozptýlenie svetla počas najteplejších častí dňa, radí odborníčka na rastliny Erin Marino. Počas rastu ho môžete orezávať, čím si zachová svoj pekný tvar.

Pôda musí správne vyschnúť

Kávovník zalievajte raz za týždeň či za dva tak, aby zmes v kvetináči vyschla približne v polovici času medzi jednotlivými zalievaniami. Pri silnejšom svetle treba zalievať častejšie ako pri slabšom svetle, radí portál House Beautiful. Tiež odporúčajú prstom overiť úroveň vlhkosti skôr, ako rastlinu polejete.

Črepník by mal mať drenážne otvory, ktorými sa dostane preč nadbytočná voda. Ak si všimnete žltnúce listy, pravdepodobne to preháňate vodou. Ak listy vädnú a krútia sa, zrejme nezalievate dostatočne často.

Kávovník si užije pekné dni aj vonku

Je úplne v poriadku, ak dáte kávovník počas leta vonku. Počkajte však, kým teplota presiahne 18 °C. Najskôr ho umiestnite do úplného tieňa, až po dvoch týždňoch ho postupne presúvajte na slnečné miesto. Najmä v letných horúčavách sa uistite, že nebude pôda úplne vyschnutá. Taktiež by nemal byť v dosahu silného vetra. Do interiéru ho preneste skôr, ako teploty na jeseň opäť klesnú.

Kávových zŕn sa zrejme nedočkáte

Aby ste neboli sklamaní, nemal by ste očakávať, že vám váš kávovník prinesie kávové zrná. Keď sa pestuje ako izbová rastlina, tak je to podľa Marino veľmi nepravdepodobné. Zrelšia rastlina však môže produkovať niekoľko voňavých bielych kvetov na jar až začiatkom leta.

Kávovník je toxický pre domáce zvieratá

Kávovníky bohužiaľ obsahujú kofeín a ďalšie látky, ktoré sú pre domáce zvieratá toxické. Preto ho umiestnite niekde mimo dosahu vášho domáceho maznáčika. A ak máte podozrenie, že váš maznáčik požil nejakú jeho časť, okamžite kontaktujte veterinára.