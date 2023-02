Naď: Naše migy by už nikdy nelietali, darovanie nezníži našu obranyschopnosť

Darovanie strojov Ukrajine by neznížilo obranyschopnosť Slovenska, 50 až 60 percent ich účtovnej hodnoty by sa Slovensku preplatilo cez európsky mierový nástroj. Skonštatoval to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Zopakoval prísľub, že do Národnej rady (NR) SR o tom diskutovať príde, keď to bude aktuálne.

„Keď príde k tomu, aby sme rozhodli o darovaní migov na Ukrajinu a za akých podmienok, tak to najskôr prerokujeme v parlamente,“ podčiarkol Naď. Naznačil, že možno nepríde len s informáciou, ale aj s návrhom uznesenia. Podľa vlastných slov poslancom rád vysvetlí, aké náklady by si žiadalo udržanie stíhačiek v našich hangároch. Poznamenal, že aktuálne máme štyroch pilotov schopných ich riadiť a výcvik nových stopla už bývalá vláda.

Očakáva, že Slovensko by za posunutie stíhačiek mohlo dostať okolo 150 miliónov eur z európskeho mierového nástroja. Predpokladá tiež, že táto pomoc Ukrajine z našej strany motivuje iné krajiny, aby opäť pomohli nám. Pripomenul, že po poslaní systému S-300 na Ukrajinu nám USA poskytli na nejaké obdobie systém Patriot a dali nám z ich fondov 200 miliónov dolárov na novú techniku.

Čo sa týka ústavnosti posunutia zbraní Ukrajine v čase, keď je vláda len dočasne poverená, Naď skonštatoval, že sa líšia aj názory právnikov. Dali si vypracovať analýzu. Prikláňa sa k názoru, že zodpovednosť musí prevziať vláda a vybrať si z rôznych výkladov právnikov. Niektorí členovia dočasne povereného kabinetu sa podľa Naďových slov prikláňajú k tomu, aby posunutie stíhačiek ešte odobril parlament. Dodal, že koalícia aj SaS sú za podporu Ukrajiny vojenskou technikou, nielen stíhačkami a že to nevylúčili ani nezradení poslanci z Hlasu-SD.

Minister tiež opätovne vyvrátil informácie o zasielaní povolávacích rozkazov. Skonštatoval, že videl rôzne falošné správy a dementoval ich. Vyhlásil, že mobilizácia sa nechystá a každý, kto to tvrdí, je falošný luhár, ktorý chce strašiť ľudí. V tejto súvislosti už apeloval aj na generálnu prokuratúru, aby preverila otázku šírenia poplašných správ.