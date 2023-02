Nezvyčajne typy fóbií: Ľudia majú chorobný strach aj z týchto vecí

Určite poznáte niekoho a možno ste to vy sami, kto má strach z pavúkov, lietania či výšky. U mnohých ľudí sa však často vyvinú aj oveľa nezvyčajnejšie fóbie, ako napríklad z banánov či balónov. Môžu síce znieť neškodne, no fóbie sú vážnou záležitosťou.

Podľa John Hopkins Medicine je fóbia viac než len strach. Ľudia s fóbiou dokážu zájsť veľmi ďaleko, aby sa vyhli zdroju ich nekontrolovateľného a zdrvujúceho strachu. Výnimkou nie sú ani záchvaty paniky.

Globofóbia - strach z balónov

Podľa článku z roku 2013 v British Medical Journal môžu mať ľudia s globofóbiou intenzívny strach z pohľadu, dotyku alebo dokonca aj zápachu balónov. Väčšina jednotlivcov, ktorých trápi strach z balónov, sa však boja len zvuku praskajúceho balóna.

Trypofóbia - strach zo zhlukov dier, opakujúcich sa vzorov

Ľudia s trypofóbiou pociťujú intenzívne obavy pri pohľade na predmety, ako je včelí plast či bublinková fólia. V kazuistike z roku 2018 uverejnenej v časopise Frontiers in Psychiatry výskumníci opísali 12-ročnú pacientku ktorá bola vydesená pri pohľade na predmety, ako je chlieb pokrytý semenami, syr Gruyère a oblečenie s bodkami alebo zvieracou potlačou.

Bananafóbia - strach z banánov

Ako už aj samotný názov napovedá, ide o strach z banánov. O pacientke s touto fóbiou informoval aj Daily Mail. Tá mala celoživotne taký strach z banánov, že s nimi nemohla byť ani v jednej miestnosti bez pocitu nevoľnosti. Fóbiu jej však pomohla prekonať psychoterapia.

Vestifóbia - strach z odevu

Ľudia s touto fóbiou sa môžu báť konkrétneho kúsku oblečenia alebo priliehavých odevov, v ktorých sa cítia obmedzovaní. Ako dôsledok vyhýbania sa oblečeniu sa pacient môže úplne stiahnuť zo spoločnosti, tvrdí správa uverejnená v časopise Grand Rounds.

Hipopotomonstrosesquipedaliofóbia - strach z dlhých slov

Strach z dlhých slov je často spôsobený hanbou a rozpakov v skorom veku pri vyslovovaní dlhých slov. Podľa článku uverejneného v roku 2011 v časopise The Reading Teacher táto fóbia môže postihnúť najmä ľudí s dyslexiou.

Arachibutyrofóbia - strach z toho, že sa arašidové maslo prilepí na podnebie

Hoci tento nepríjemný pocit nie je nezvyčajný, ľudia s arachibutyrofóbiou sa ho mimoriadne obávajú. Títo jedinci sa neboja samotného arašidového masla, ale lepkavého pocitu, ktorý v nich vyvoláva paniku. Pacienti s arachibutyrofóbiou sa preto môžu vyhýbať aj iným výrobkom s podobnou konzistenciou, akú má arašidové maslo.

Fobofóbia - strach z fóbie

Vedci túto fóbiu opísali v štúdii uverejnenej v časopise The Journal of Nervous and Mental Disease ako voľne sa vznášajúcu úzkosť a významný faktor, ktorý prispieva k panickým záchvatom. Fobofóbia má tendenciu byť diagnostikovaná popri úzkostných poruchách, uviedli vedci.

Ľudia s týmto stavom môžu mať strach z fyzických pocitov, ktoré so sebou prináša strach, ako je dýchavičnosť alebo búšenie srdca. Majú pocit, že tieto príznaky ohrozujú ich život alebo majú môžu spôsobiť trvalé poškodenie. Boja sa aj rozvinutia špecifickej fóbie.