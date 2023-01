Čína: Pavel telefonátom s taiwanskou prezidentkou pošliapal našu červenú čiaru

Podľa agentúry Reuters čínske ministerstvo obvinilo Pavla, že porušuje vlastné predchádzajúce vyhlásenia o politike jednej Číny, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning na pravidelnom tlačovom brífingu vyhlásila, že Pavel týmto telefonátom "pošliapal červenú čiaru" Číny.

"Vážne to zasahuje do vnútorných záležitostí Číny a zranilo to city čínskeho národa," vyhlásila hovorkyňa, ktorú citovala agentúra AFP.

Peking podľa jej slov vyzval Prahu, aby prijala okamžité opatrenia na "elimináciu negatívnych dôsledkov tohto incidentu" a zabránila tak nenapraviteľným škodám na česko-čínskych vzťahoch.

Pavel telefonoval s predstaviteľkou Taiwanu dva dni po svojom víťazstve v prezidentských voľbách. O možnosť telefonického rozhovoru podľa českých médií požiadala taiwanská prezidentka. Ako uviedol Pavel v pondelok na Twitteri, prezidentku Cchaj uistil, že ČR a Taiwan zdieľajú rovnaké hodnoty, ako sú sloboda, demokracia a ľudské práva, a rád by sa s ňou stretol aj osobne. Cchaj sa podľa svojej hovorkyne Lin Jü-čchan teší na spoluprácu s Českom napríklad v oblasti technológií.

Taiwan má od roku 1949 svoju vlastnú nezávislú vládu, Čína ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Nezávislosť Taiwanu uznáva vo svete iba niekoľko, prevažne malých štátov z Karibiku a Oceánie. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani možnosť vojenského zásahu na ostrove.