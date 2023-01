Čo sa stane, keď hodiny súdneho dňa odbijú polnoc?

Tento rok konflikt na Ukrajine a obrovská hrozba jadrovej vojny posunuli ručičku na hodinách súdneho dňa o desať sekúnd dopredu. Do konca sveta tak ostáva už len 90 sekúnd. Svet je teda bližšie ku svojmu koncu ako kedykoľvek predtým.

Čo sú to hodiny súdneho dňa?

Hodiny sú vizuálnym stvárnením toho, ako blízko sme k zničeniu sveta nebezpečnými technológiami, ktoré si ľudia vyrobili. Ide o metaforu a pripomienku nebezpečenstiev, s ktorými sa ľudstvo musí popasovať, ak chce, aby planéta prežila.

Boli vytvorené v roku 1947, keď najväčšie nebezpečenstvo pre ľudstvo začali predstavovať jadrové zbrane. V tom čase sa totiž Spojené štáty a Sovietsky zväz pretekali v jadrovom zbrojení.

Na hodiny dohliada Bulletin of the Atomic Scientist. Zo začiatku rozhodoval o posune ručičky redaktor Bulletinu a vedec Eugene Rabinowitch. Bol totiž neustále v kontakte s vedcami z celého sveta, ako aj odborníkmi v rámci vlád aj mimo nich. O posune rozhodoval na základe diskusií s týmito ľuďmi. Vždy svoje rozhodnutie odôvodnil.

Po jeho smrti v roku 1973 prevzala zodpovednosť za posun ručičky Vedecká a bezpečnostná rada Bulletinu, ktorá sa odvtedy dvakrát ročne stretne a prediskutuje svetové udalosti a potrebu prestaviť hodiny. V správnej rade sú vedci, odborníci z odboru jadrovej technológie i klimatickej vedy. Podľa vzoru Eugena Rabinowitcha aj oni diskutujú s ďalšími odborníkmi a až potom sa rozhodujú.

Čo sa stane, keď hodiny skutočne odbijú polnoc?

Vedci hodinami poukazujú na to, že každé pohnutie ručičky je výzvou na akciu a varovanie pred nebezpečenstvom. nejde o nemenný a rýchly časový plán našej budúcnosti. Samozrejme, každý je zvedavý, čo by sa stalo, ak by hodiny skutočne odbili polnoc.

Doteraz sa to ešte nikdy nestalo. Generálna riaditeľka Bulletinu Rachel Bronson dúfa, že sa to ani nikdy nestane. „Keď odbijú hodiny polnoc, znamená to, že došlo k nejakému druhu jadrovej alebo klimatickej katastrofy, ktorá zničila ľudstvo. Tam sa nikdy nechceme dostať,” uviedla vo vyhlásení.

V podstate to znamená, že ak nastane globálna jadrová vojna či iná apokalypsa, svet sa skončí skôr, ako niekto dostane šancu čas na týchto hodinách aktualizovať.