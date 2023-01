Video: Muž tvrdí, že rozlúskol záhadu stavby pyramíd. Takto funguje záhadná sila, ktorá dvíha kamene

TikToker @taistar42, známy aj ako „Didgeridoo Dude“, na sociálnej sieti zverejňuje videá súvisiace s jeho špeciálnym nadaním. Ako jeden z mála ľudí na svete totiž dokáže hrať na hudobný nástroj dedgeridoo.

Didgeridoo je špeciálny tým, že sa považuje za najstarší hudobný nástroj na svete. Jeho vek sa odhaduje na 40 tisíc rokov, pričom ako prví ho používali austrálski domorodci.

Posledné TikTokerove video sa ale netýkalo priamo hudby. Autor v ňom totiž objasnil svoj pohľad na údajnú „konšpiračnú teóriu stavby egyptských pyramíd“, podľa ktorej boli kamene pravekých stavieb prenášané zvukom.

Didgeridoo Dude vo videu predstavil divákom hru na hudobný nástroj, pomocou ktorej dokázal bez priameho kontaktu zdvihnúť plastové vrecko a premiestňovať ho vo vzduchu.

Proces známy aj ako akustická levitácia nie je vo svete fyziky žiadnou novinkou. Jeho hlavným komponentom sú zvukové vlny, ktoré sú príliš nízke na to, aby dokázali ovplyvniť hmat človeka, no dokážu pôsobiť silou. Vďaka akustickej levitácii by napríklad obrovská explózia mohla zhodiť z nôh v okolí stojacich ľudí.

TikToker hovorí o svojom objave ako o „pokročilej technológii, ktorú využili starovekí Egypťania“. Mnohí sledovatelia mu však v komentároch odkázali, že je síce možné takto na diaľku zdvihnúť ľahký predmet, ako je plastové vrecko, ale pri obrovských balvanoch to už nemusí byť také ľahké.

Influencer sa nenechal zmiasť kritikou, a divákom venoval ďalší klip, v ktorom tentoraz použil bubon na levitovanie pokrčeného kúska alobalu. Keď alobal pristál späť na zemi, Didgeridoo Dude ho rozbalil a ukázal, že vnútri bol po celý čas zabalený malý kameň. Ani tento trik však mnohých nepresvedčil, keďže použitá vzorka sa ani zďaleka nepribližuje niekoľkotonovým kvádrom, z ktorých pyramídy pozostávajú.