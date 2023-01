Agrorezort vyhlasuje výzvu pre dobročinné organizácie za 5 mil. eur

Celková výška podpory je 5 miliónov eur a je zabezpečená z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2022. Prostriedky z výzvy sú určené na investície do vhodných skladovacích priestorov a zariadení, na materiálno-technické vybavenie, vrátane špeciálnych automobilov. Informoval o tom v piatok na brífingu dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽANO).

"Všetci vieme, akú dobu žijeme a je mimoriadne dôležité, aby sa aj najzraniteľnejší vedeli dôstojne dostať k potravinám. Preto vyhlasujeme výzvu, ktorá umožní vytvoriť dostatočné kapacity a distribúciu potravín charitatívnym a dobročinným zariadeniam, ktoré dennodenne pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú," uviedol Vlčan.

MPRV SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlasujú výzvu číslo 64, ktorá sa realizuje v rámci PRV na roky 2014 až 2022, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výška oprávnených nákladov na projekt predstavuje sumu v rozpätí od 10.000 eur do 250.000 eur pri celkovej alokácii päť miliónov eur. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude možné predkladať od 1. marca 2023, a to až do vyčerpania alokácie.

Keďže ide o prostriedky z Programu rozvoja vidieka, smerovanie podpory je podľa MPRV zamerané predovšetkým na vidiecke oblasti, teda investícia sa má využívať prevažne v prospech obyvateľov vidieckych oblastí. Za splnenie podmienky sa považuje, ak viac ako 70 % osôb, ktorým sa poskytuje pomoc, má pobyt alebo sa zdržiava vo vidieckych oblastiach.

Za vidiecku oblasť sa v tomto prípade považuje celé územie SR okrem všetkých krajských miest, s výnimkou ich prímestských častí do 5000 obyvateľov vrátane. Informácie o uzavretí výzvy budú zverejnené na webovom sídle PPA, kde možno nájsť aj podrobné informácie a podmienky výzvy.