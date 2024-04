Finančná správa odhalila nový typ podvodu s daňovým bonusom

Finančná správa (FS) identifikovala nový model podvodu, ktorý súvisí s neoprávneným nárokovaním si daňového bonusu na dieťa. Deje sa tak na základe účelového zakladania živností s vykazovaným vysokým príjmom a nízkou daňovou povinnosťou. Viaceré znaky poukazujú na to, že ide o organizovanú a koordinovanú činnosť, informovali vo štvrtok na stretnutí s novinármi predstavitelia FS.

„Analýza údajov z podaných daňových priznaní nám identifikovala rizikový daňový bonus za rok 2023 v 4597 podaniach, čo predstavuje objem približne 9 miliónov eur,“ vyčíslila finančná správa. Za touto medzerou v zákone je podľa daniarov legislatíva prijatá predchádzajúcou vládou, ktorá zmenila spôsob vyplácania daňového bonusu bez dostatočnej analýzy jej vplyvov.

Na podozrivé správanie poukazujú opakujúce sa telefónne čísla, čísla bankových účtov, adresy a emailové kontá. Typickým znakom je založenie živnosti v roku 2023 na krátke obdobie niekoľkých mesiacov s nelogickými hodnotami príjmov a výdavkov. Živnostníkovi na základe toho vzniká nárok na maximálny daňový bonus 1680 eur, a to na viacero detí, prevyšujúci jeho daňovú povinnosť. Tento rozdiel by mu mal štát vyplatiť.

Za týmto podvodom môže stáť podľa FS organizátor, ktorý prostredníctvom ďalších spolupracovníkov identifikuje vhodné osoby s viacerými deťmi, na ktoré sa dá daňový bonus uplatniť. Malou finančnou odmenou ich motivujú na spoluprácu a následne zabezpečia všetky administratívne úkony súvisiace so živnosťou aj daňovým priznaním. Peniaze z uplatneného daňového bonusu by mali následne smerovať na bankové účty v zahraničí, ktorými disponuje organizátor.

Finančná správa však tieto prostriedky zatiaľ zadržiava a celú situáciu sa snaží vyriešiť bez toho, aby ich musela vyplatiť. Zároveň pripravuje podklady na zmenu legislatívy, ktorá by medzeru v zákone mohla odstrániť. „Hľadáme konkrétne riešenia využiteľné v praxi ihneď. Napríklad naviazanie maximálnej výšky daňového bonusu na dieťa nielen na príjmy, ale aj daňovú povinnosť subjektov,“ priblížili predstavitelia FS.

Ako ilustračný príklad uviedli živnostníka, ktorý má príjmy vo výške 28.000 eur za rok a daňovú povinnosť vďaka optimalizácii v sume 2000 eur. Má pritom dve deti vo veku do 18 rokov. Pri aktuálne platnej legislatíve má nárok na ročný daňový bonus v celkovej výške 3360 eur. Po prípadnej legislatívnej zmene, na ktorej sa pracuje, by bola limitujúcim faktorom práve výška daňovej povinnosti. Z celkovej možnej sumy bonusu by tak daňovník získal len 2000 eur, čo by mohlo zabrániť prípadným špekuláciám, predpokladá finančná správa.