V Česku sa šíria klebety o smrti Pavla. Reagoval aj Babiš

Smútočné oznámenie s Pavlovou fotkou sa objavilo na internetovej stránke, ktorá sa od jeho oficiálneho webu líši iba v URL adrese a internetovej doméne. Informácia sa šírila aj e-mailom formulovaným ako oficiálne oznámenie.

"Ja, Eva Hromádková, hovorkyňa, vám týmto oficiálne oznamujem, že kandidát na prezidenta ČR Petr Pavel náhle zomrel v noci na štvrtok 26. januára 2023 na pravdepodobné zlyhanie srdca," píše sa v e-maile.

Falošné oznámenie o smrtí zdieľal na twitterovom účte aj sám Pavel s označením, že ide o poplašnú správu. "Áno, žijem. Nikdy som si nemyslel, že to budem musieť napísať na siete," uviedol s tým, že by ľudia mali "špinavosti" vo voľbách odmietnuť. "Antikampaň dosiahla nové dno, poďme tomu povedať rázne nie vo voľbách!" vyzval ľudí Pavel. Jeho komunikačný tím zvažuje právne kroky. Polícia potvrdila, že prípad prešetrujú pražskí kriminalisti.

ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!

Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1 — Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023

Pavlovo vyhlásenie na Twitteri komentoval aj jeho protikandidát Andrej Babiš. "Aj keď sme súperi, tak s vami absolútne súhlasím. Je to hnus a mrzí ma, že sa niekto k niečomu takému zníži. Polícia by to mala dôkladne preveriť, rovnako ako to robí v prípade anonymu, ktorý sa mi vyhrážal smrťou. Držte sa," napísal Pavlovi Babiš.

Český expremiér v utorok zverejnil anonym, v ktorom sa mu odosielateľ vyhrážal, že ak vyhrá voľby, zabije ho. V sobotu informoval o zásielke pre jeho ženu, v ktorej bol ostrý náboj.

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční v piatok a sobotu (27. a 28. januára). Všetky štyri prieskumy volebných preferencií pred druhým kolom volieb favorizujú Petra Pavla pred Andrejom Babišom.