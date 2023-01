Kremeľ: Dodávka západných tankov je už "priam účasť" v konflikte na Ukrajine

"Európske hlavné mestá a Washington neustále vydávajú vyhlásenia, že posielanie rôznych druhov zbraní vrátane tankov v žiadnom prípade neznamená zapojenie do nepriateľských akcií. S týmto dôrazne nesúhlasíme. V Moskve sa to vníma ako priama účasť v konflikte a vidíme, že sa to rozrastá," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom.

Nemecko v stredu po niekoľkotýždňovom tlaku ostatných spojencov oznámilo, že dodá Ukrajine 14 tankov Leopard 2. Takisto povolí, aby tanky nemeckej výroby dodali Kyjevu aj Poľsko a ďalšie krajiny.

Neskôr v stredu aj Spojené štáty oznámili, že Ukrajine dodajú 31 tankov typu Abrams M1 a vycvičia ich ukrajinské posádky.