Babiš Pavlovi: Ste najúspešnejší špión, ktorý sa dostal do čela NATO, James Bond

Pavel expremiéra zas kritizoval za chaos v čase covidu a priniesol mu zarámované znenie článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Predvolebnú debatu televízie Prima sledovala spravodajkyňa TASR v Prahe.

Jednou z tém bola minulosť kandidátov. Obaja boli členmi Komunistickej strany Československa (KSČ). Bývalý český premiér Pavla označil za najúspešnejšieho špióna, ktorého vycvičila Varšavská zmluva a KGB. "A on sa dostal do čela NATO, gratulujem. Najlepší špión, James Bond," komentoval Pavlovu minulosť Babiš.

Pavel sa proti označeniu komunistický špión ohradil, načo sa Babiš nahlas zasmial. Na otázky o jeho minulosti a údajnej spolupráci s ŠtB, pre ktorú sa na Slovensku roky súdi, reagoval slovami, že výskumníci z Ústavu pamäti národa robia politiku.

Armádny generál vo výslužbe kritizoval súpera za chaos v čase covidovej krízy, keď bol Babiš predsedom vlády. "V tejto krajine okrem novorodencov nie je nikto, kto by si nepamätal covidovú krízu a aké chaotické bolo jej riadenie Andrejom Babišom," povedal Pavel. "Ak chcete predstaviteľa toho chaosu, je to Andrej Babiš," dodal. Ten na otázku, či priznáva určitú mieru chaosu v čase covidovej krízy, odpovedal, že nič nespôsobil.

Moderátorka sa expremiéra opýtala, či nepovažuje za chaotické svoje vyjadrenie v predchádzajúcej televíznej debate, že v prípade napadnutia Poľska by vojenské jednotky na pomoc neposlal. Neskôr svoju odpoveď na sociálnej sieti korigoval, že by spojenecké záväzky dodržal. Babiš sa obhajoval, že moderátor v debate vystupoval ako ďalší kandidát na prezidenta.

V reakcii na to odovzdal Pavel Babišovi zarámovaný článok 5 Severoatlantickej zmluvy. "Bol by som nerád, aby sa dostal do úzkych (...), preto som mu pripravil presné znenie článku 5," komentoval svoj darček Pavel.

Prvá zahraničná cesta oboch kandidátov by viedla na Slovensko, navštíviť by chceli aj Ukrajinu. Pavel by tam chcel ísť so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. "Na Ukrajinu by som, samozrejme, išiel a snažil by som sa to zariadiť tak, že by som tam išiel spoločne s prezidentkou Čaputovou, aby sme to urobili ako spoločnú cestu," konkretizoval svoju predstavu Pavel. Babiš pripomenul, že sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským stretol už v roku 2019.

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční najbližší piatok a sobotu (27. a 28. januára). Všetky štyri prieskumy volebných preferencií publikované pred druhým kolom volieb favorizujú Petra Pavla pred Andrejom Babišom.