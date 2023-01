Video: Obrovský ľadovec sa odtrhol od antarktického ľadovca. Je veľký ako Londýn

Nový ľadovec, ktorý ešte nebol pomenovaný, sa podľa British Antarctic Survey uvoľnil v nedeľu neskoro večer. Ľadovec meria asi 1 550 štvorcových kilometrov, čo je zhruba veľkosť Londýna, informuje portál BNO News.

Britskí vedci monitorovali rast rozsiahlych trhlín v ľadovom šelfe Brunt za posledné desaťročie a nedeľné prerušenie je druhým veľkým odtrhnutím v tejto oblasti za posledné dva roky. Ľadovec A-74, ktorý sa oddelil v roku 2021, je o niečo menší.

British Antarctic Survey (BAS) dokumentuje trhlinu už desaťročia a v roku 2016 sa dokonca rozhodli presunúť svoju výskumnú základňu o 23 kilometrov ďalej do vnútrozemia, aby sa vyhli nebezpečenstvu, čo sa ukázalo ako múdry krok, píše portál IFLScience.

Ľadový šelf Brunt je hrubý 150 metrov a ľadovec, ktorý sa z neho oddelil, má plochu 1 550 štvorcových kilometrov. Je väčší ako rozloha miest ako New York a Los Angeles a len o niečo menší ako Londýn.

Prvé známky zmeny v priepasti zvanej Chasm-1, ktorá bola nečinná najmenej 35 rokov, boli zaznamenané prostredníctvom satelitného monitorovania v roku 2012. Začala rásť v roku 2015. Chasm-1 pokračovala v raste a do decembra 2022 sa rozšírila cez celý ľadový šelf.

„Nový ľadovec sa vytvoril pozdĺž línie Chasm-1 a je o niečo väčší ako A74. Pravdepodobne bude sledovať cestu A74 v Antarktíde pobrežného prúdu a glaciológovia BAS budú sledovať jeho pohyb,” povedali v stanovisku vedci z British Antarctic Survey.

