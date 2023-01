Máte doma laminátové podlahy? S týmito trikmi ich udržíte ako nové

Pýtate sa, ako vyčistiť laminátové podlahy a zachovať ich skvelý vzhľad po celé roky? Aj keď vaše laminátové podlahy môžu vyzerať rovnako dobre ako podlahy z dreva, neznamená to, že by ste ich mali čistiť rovnakým spôsobom.

Laminátové podlahy vyžadujú špeciálnu starostlivosť, pretože na rozdiel od podláh z tvrdého dreva sa nedajú len tak prelakovať, keď na nich vzniknú škvrny, škrabance alebo iné druhy poškodenia.

Aby ste sa vyhli drahým opravám a výmenám, je dôležité udržiavať podlahy v dobrom stave a správať sa k nim šetrne. Či už máte nové laminátové podlahy alebo len chcete zachovať ich vzhľad, tu je niekoľko tipov, ako ich vyčistiť ako profesionál.

1. Prečítajte si pokyny od výrobcu

Pred čistením si prečítajte pokyny od výrobcu podlahy. Každá značka môže mať špecifické odporúčania v závislosti od použitých materiálov. Väčšina spoločností má na svojich webových stránkach podrobné návody k produktom a pokyny, ako čistiť laminátové podlahy.

2. Nenechajte škvrny dlho na podlahe

Riešte škvrny hneď, ako k nim dôjde. Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť trvalým škvrnám, je okamžite utrieť rozliate tekutiny. Kvapaliny môžu poškodiť laminátové podlahy, preto je dôležité minimalizovať dĺžku kontaktu podlahou.

3. Umývajte laminátovú podlahu každé dva týždne

Laminátové podlahy by ste nemali umývať príliš často. Mali by ste na to použiť mop z mikrovlákna a dobre ho vyžmýkať, aby bol takmer suchý pri vytieraní. Nepoužívajte priveľa vody, aby nezatiekla do štrbín a nespôsobila pokryvenie podlahy. Kaluže vody môžu spôsobiť aj zmenu farby či vyblednutie podlahy.

4. Vyberajte správne čistiace prostriedky

Čistiace prostriedky na báze oleja môžu zanechať šmuhy a zvyšky alebo poškodiť povrch. Čistiaci prostriedok na laminátovú podlahu používajte s mierou. Na laminátové podlahy nikdy nepoužívajte vosk ani leštidlá.

5. Urobte si vlastný čistič laminátových podláh

Čistiaci prostriedok na podlahy si môžete vyrobiť aj doma. Na bežné čistenie stačí skombinovať lyžičku číreho a neparfumovaného saponátu s horúcou vodou. Ak sa na vašej podlahe vytvoril jemný film alebo mastný povlak (čo sa časom stane, keď sa použijú nesprávne čistiace prostriedky), môžete skombinovať horúcu vodu so šálkou bieleho octu.

6. Vyskúšajte bežné domáce potreby

V prípade odolných škvŕn, ako je vosk zo sviečok alebo žuvačka, použite plastové vrecko s ľadom, ktoré priložíte na škvrnu. Potom môžete stvrdnutú hmotu odstrániť plastovým nožom alebo plastovou kartičkou. Farbu, atrament, lak na nechty a voskové pastelky odstránite pomocou alkoholu.

7. Chráňte povrch pred budúcim poškodením

Aby ste predišli škrabancom, dajte pod nohy stoličiek a stolov ochranné podložky, najmä ak sa často presúvajú. Koberce – najmä v jedálni alebo pod stoličkou – vám tiež pomôžu zabrániť opotrebovaniu. Zároveň udržujte pazúry svojho domáceho miláčika upravené. Psy aj mačky nimi dokážu poškriabať laminátovú podlahu.

8. Nezabudnite na rohožku

Nečistoty z topánok môžu byť jedným z najväčších nepriateľov laminátovej podlahy. Nielenže ju môžu zašpiniť, ale aj poškriabať. Rohožka dá návštevníkom možnosť poriadne si utrieť topánky pred vstupom do domu.