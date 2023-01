Kde sa ukryť pri jadrovom výbuchu? Toto sú tie najhoršie miesta

Nová štúdia, ktorá sa snažila určiť najlepšie a najhoršie miesta na úkryt pred jadrovou bombou, má niekoľko praktických rád.

Ochrana pred jadrovou bombou bude nemožná, ak ste v zóne vážneho poškodenia, pretože všetko príliš blízko sa jednoducho vyparí, ale čo ak ste ďalej? Vedecká štúdia publikovaná v časopise Physics of Fluids použila simulácie na testovanie toho, ako by ľudia, ktorí sa ukrývali na rôznych miestach vo vnútri, obstáli pri výbuchu atómovej bomby z typickej medzikontinentálnej balistickej strely, informuje portál IFLScience.

Pokročilé počítačové modelovanie znamenalo, že simulácie mohli zodpovedať oknám, chodbám, dverám a tvaru miestnosti pri pohľade na najlepšie a najhoršie miesta, ktoré sa majú nachádzať pri ochrane pred jadrovým výbuchom. Zamerali sa konkrétne na škody spôsobené nárazovou vlnou vygenerovanou výbuchom, ktorý je často dostatočne silný a rýchly na to, aby vyhodil človeka do vzduchu. Štúdia nebrala do úvahy účinky žiarenia, ktoré sú rozšírené a pretrvávajú dlho po výbuchu.

Aj keď sa zistilo, že pevnejšie budovy typu betónových blokov sú niekedy dostatočne pevné na to, aby prežili tlakovú vlnu, výsledky štúdie ukázali, že hoci budov zostane stáť, byť v jej vnútri nemusí byť bezpečné.

V skutočnosti môžu úzke priestory prispievať k rýchlosti vzduchu vytvárajúcemu poryvy vetra, ktoré môžu trhať zákruty s 18-násobkom ľudskej sily.

Vyhnite sa oknám a chodbám

Našli sa však miesta, ktoré sa ukázali byť podstatne nebezpečnejšie ako iné. „Najnebezpečnejšími kritickými miestami v interiéri, ktorým sa treba vyhnúť, sú okná, chodby a dvere,“ uviedol vo vyhlásení autor štúdie John Kokkinakis. „Ľudia by sa mali držať ďalej od týchto miest a okamžite sa ukryť. Dokonca aj v prednej miestnosti oproti výbuchu môže byť človek v bezpečí pred vysokými rýchlosťami vzduchu, ak je umiestnený v rohoch miestnosti oproti výbuchu."

Zdá sa teda, že dostať sa do miestnosti bez okien, napríklad do šatníka, môže byť v prípade núdze tou najlepšou voľbou. Prežitie výbuchovej vlny je však len začiatok, pretože história nám ukázala, že oblasti bombardované jadrovými zbraňami môžu pozorovať úmrtia mesiace a dokonca roky po výbuchu, píše portál IFLScience.

„Pred našou štúdiou bolo nebezpečenstvo pre ľudí vo vnútri betónovej budovy, ktorá odolá tlakovej vlne, nejasné,“ povedal autor Dimitris Drikakis. Štúdia ukazuje, že vysoké rýchlosti vzduchu zostávajú značným nebezpečenstvom a stále môžu viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca smrteľným.

Ničivá sila jadrových reakcií

Jadrová bomba získava svoju ničivú silu jadrovým reakciám. V prípade prvých atómových bômb, aké sa používali v Hirošime a Nagasaki, ide o štiepnu reakciu. K štiepeniu dochádza, keď neutrón narazí na jadro izotopu, ako je urán-235 a plutónium-239, pričom jadro rozdelí a uvoľní obrovské množstvo energie a neutrónov.

Uvoľnené neutróny potom narážajú na iné jadrá, rozdeľujú ich, aby uvoľnili viac energie a viac neutrónov atď. Táto reťazová reakcia takmer okamžite uvoľňuje obrovské množstvo energie, viac ako ktorákoľvek konvenčná výbušnina.

Ak by vybuchla jadrová bomba, ľudia v okolitých oblastiach budú mať len pár sekúnd na to, aby sa presunuli na bezpečnejšie miesto predtým, ako ich zasiahne tlaková vlna. Výskumníci dúfajú, že lepšie pochopenie slabých miest rôznych úkrytov môže pomôcť pri záchrane v prípade jadrového výbuchu.