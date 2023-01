Potrebujete znížiť príjem soli? Japonskí vedci na to vytvorili špeciálnu lyžicu

Vedci z Meiji University v Japonsku vyvinuli elektrickú lyžičku, ktorá dokáže zvýrazniť slanú chuť nevýrazného jedla, a poskytne vám všetky výhody soli bez strachu z prudkého zvýšenia krvného tlaku

Funguje pomocou elektrických vĺn na prenos iónov sodíka alebo „elektrickej soli“ do vašich úst. Vynález, ktorý by sa mal dostať do predaja koncom tohto roka za zatiaľ nezverejnenú cenu, je taký účinný, že zvyšuje slanú chuť potravín s nízkym obsahom sodíka 1,5-krát, tvrdia vedci, informuje portál Daily Mail.

Vedci spolu s výrobcom nápojov Kirin Holdings Co dúfajú, že súprava lyžice a misky pomôže zlepšiť životný štýl ľudí, pričom predaj zariadenia Electric Salt bude spustený v roku 2023.

Denný príjem soli v Japonsku je 10,9 gramov pre mužov a 9,3 gramov pre ženy staršie ako 20 rokov, čo je oveľa viac, ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia, teda 5 g denne. Nadmerný príjem sodíka súvisí so zvýšeným výskytom vysokého krvného tlaku, mŕtvice a iných ochorení.

Technológia Electronic Taste Sensation funguje tak, že využíva veľmi slabý elektrický prúd na prenos elektrickej soli do úst jednotlivca. Nemá žiadny vplyv na ľudské telo, namiesto toho mení chuť jedla prostredníctvom pseudozmyslového vnímania. Klinické testy odhalili, že slanosť jedla sa zvýšila 1,5-krát pri testovaní ľudí, ktorí sa pokúšali soľ obmedziť.

Homei Miyashita skúmal problém príjmu soli v Japonsku od roku 2019, pričom vykonal množstvo testov a prieskumov.

Jeden prieskum sa zaujímal 120 mužov a žien vo veku 30-69 rokov, ktorí sa snažili znížiť príjem soli. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sa snažia znížiť príjem soli, sa snažia vyhnúť konzumácii ramanských rezancov a polievky miso. Tie sa pritom zaradili medzi dve hlavné potraviny, ktoré ľudia, ktorí chcú znížiť príjem soli, chceli jesť. Cítili však, že obmedzenie soli v týchto jedlách v nich vyvolalo pocit nespokojnosti s chuťou.

Cieľom novej lyžice a misky je eliminovať potrebu extra soli, pričom jedlo bude stále príjemné. Nie je to prvýkrát, čo profesor Miyashita a jeho laboratórium skúmali spôsoby, ako môže technológia interagovať s ľudskými zmyslovými zážitkami a stimulovať ich. Minulý rok tím vytvoril zariadenie v štýle paličky s použitím rovnakej technológie.

Researchers in Japan created electric chopsticks that can enhance saltiness by 1.5x.



They say the chopsticks could help reduce salt intake in Japan — where it is 2x WHO guidelines — by using a weak electric current from a wrist device that transmits sodium ions to the mouth. pic.twitter.com/CXgn7mtJmS