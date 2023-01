Globálne otepľovanie trieska na dvere: Uchýli sa svet k tomuto zúfalému plánu?

Solárne geoinžinierstvo označuje odbor, ktorý sa venuje vypusteniu obrovského množstva častíc do stratosféry. Tie by odrážali časť slnečných lúčov a vyvolali by ochladenie planéty. Proti tomuto plánu sa vedecká komunita ostro postavila, no aj napriek tomu začína túto metódu záchrany seriózne zvažovať.

Vypustenie častíc, schopných odraziť slnečné svetlo, do stratosféry by bol najdrahší projekt, aký ľudstvo podstúpilo. Podstatou tejto metódy je napodobniť čo sa stane, keď sopky vypustia do atmosféry častice počas intenzívnych erupcii. Príkladom je sopka Mount Pinatubo, ktorá v roku 1992 na dva roky ochladila planétu.

Každý, kto sa venuje geoinžinierstvu, odboru ktorý skúma ako sa dá ovplyvniť podnebie celej planéty, súhlasí, že je to naozaj zlý nápad. Vedci vnímajú pokus zakryť Slnko ako jasný znak toho, že sme ako ľudstvo zlyhali.

„Myslím, že riešenie je prejsť rýchlejšie na obnoviteľné a čisté zdroje energie,“ tvrdí Pascal Lamy, bývalý vedúci Svetovej obchodnej organizácie.

Hoci má geoinžinierstvo mnohých odporcov, čakajú nás problémy aj keby sa nám podarilo takmer úplne prestať používať fosílne palivá. Októbrová správa z Konferencie OSN o zmene klímy tvrdí, že globálne snahy o zredukovanie emisií nie sú dostatočné na to, aby sme do konca tohto storočia splnili podmienky Parížskej dohody. Tá sa pokúsila zamedziť otepľovanie do hodnoty 1,5 stupňov Celzia.

Posledné riešenie

Situácia nie je dobrá a možno práve preto vedci vyťahujú aj „zúfalé“ riešenia. Geoinžinierstvo však v tomto smere môže mať aj katastrofické následky. Teplotné rozdiely by mohli odštartovať extrémne počasie, napríklad intenzívne záplavy na miestach, kde sa predtým neobjavili. Nehovoriac o tom, že ovplyvňovanie podnebia by mohlo mať seriózne politické následky.

Momentálne totiž neexistuje politický systém, ktorý by dokázal rozhodovať v tak komplikovanej veci akou je geoinžinierstvo. Vedci sa o niečo podobné pokúsili aj v minulosti, no ich práca bola takmer okamžite zastavená aktivistami. Tí napísali vedcom otvorený list, ktorý podpísala aj Greta Thunberg.

„Geoinžinierstvo vnímame ako možné riešenie katastrofy, no použiť by sme ho mali ako najposlednejší záchranný kruh. Ak ale budeme kráčať cestou, po ktorej kráčame teraz, budeme ho musieť použiť,“ tvrdí environmentalista Anote Tong.

Ak by sa ľudstvo k tomuto kroku uchýlilo, s najväčšou pravdepodobnosťou by vedci použili oxid siričitý ako plyn, ktorý by dokázal odraziť slnečné lúče. Vedci však uvažovali aj o ďalších látkach, medzi ktorými sa nachádzal aj diamantový prach. Výskumy dokazujú, že geoinžinierstvo by mohlo fungovať, ak všetko pôjde tak ako má. Viaceré štúdie poukazujú na to, že by sa naša planéta rapídne ochladila a zabrániť by sa mohlo aj zvyšovaniu hladín vodných plôch.

Zároveň ale treba myslieť na to, že zakrytie oblohy plynom by mohlo znížiť kvalitu svetla a ovplyvniť fotosyntézu. Zároveň by mohlo dôjsť k poškodeniu ozónovej vrstvy, ktorá sa len nedávno začala opravovať. Otázkou aj naďalej ostáva, či sa svet ku geoinžinierstvu uchýli, alebo nie. Zo situácie zatiaľ vyplýva to, že ak s globálnym otepľovaním nespravíme nič, iné možnosti nám neostanú.