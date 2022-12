V NP Veľká Fatra sa rozšíri najvyšší stupeň ochrany

Vyplýva to z nového návrhu zonácie NP Veľká Fatra, ktorý predstavilo ministerstvo životného prostredia (MŽP). Do desiatich rokov by envirorezort chcel najvyšší stupeň ochrany rozšíriť na viac ako polovicu územia NP.

Stupeň ochrany prírody MŽP zvyšuje na štátnych pozemkoch. Na súkromných pozemkoch zachovajú súčasný stav. Možnosti turistiky a pohybu turistov podľa envirorezortu zostanú aj naďalej. „Novým návrhom zonácie sa do najvyššieho stupňa ochrany, zóny A, dostane 41,55 percenta územia národného parku, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Zriadia sa podzóny B1 a B2. V podzóne B1 bude 8,67 percenta územia, pričom sa predpokladá, že sa toto územie dostane do zóny A o desať rokov s jedným zásahom. V podzóne B2 bude 5,83 percenta územia a predpokladá sa, že do zóny A sa dostane o 30 rokov,“ informoval envirorezot.

Správa NP Veľká Fatra pripravila návrh zonácie, v rámci ktorého je zvýšená výmera NP, a to zo 40.371 hektárov na 40.895 hektárov. Zvýšená je aj výmera ochranného pásma NP, a to z 26.132 hektárov na 26.183 hektárov. Návrh zonácie vymedzuje piaty stupeň ochrany na 16.992 hektárov (41,55 percenta), štvrtý stupeň na 5927 hektárov (14,5 percenta), tretí stupeň na 17.913 hektárov (43,8 percenta), druhý stupeň na 63 hektárov (0,16 percenta) z celkovej výmery národného parku. Ochranné pásmo s druhým stupňom ochrany bude na 26.183 hektároch.

MŽP už avizovalo, že návrh zonácie prerokuje na okresných úradoch s dotknutými subjektmi vrátane súkromných vlastníkov či zástupcov samospráv. Neskôr envirorezort predloží návrhy do legislatívneho procesu.