​Batérie v žiadnom prípade nehádžte do zmesového odpadu! Príklad z Británie hovorí za všetko

Máloktorý Slovák rešpektuje upozornenia obcí a spoločností na vývoz odpadu, že elektronika a batérie nepatria do odpadových kontajnerov, ktoré sa bežne nachádzajú pred domami a bytovkami. To by však mohla zmeniť desivá štatistika z Veľkej Británie, ktorá pomenúva konkrétne riziko, ktoré z toho plynie.

Ako ukazuje prieskum triediacej spoločnosti Material Focus, na Britských ostrovoch došlo počas roka 2022 k vyše 700 požiarom v smetiarskych autách a recyklačných centrách zapríčinených vyhodenou elektronikou. Rizikové sú najmä batérie, ktoré sa v odpadovej nádobe môžu poškodiť, pričom vytečením ich obsahu sa zvyšuje nielen riziko požiaru, ale aj riziko výbuchu.

Odpadky rôznych druhov v smetných košoch okrem toho slúžia pri kontakte s batériami ako triesky, ktoré takisto podporujú ich horľavosť a výbušnosť.

Do koša nepatrí ani nabíjačka či epilátor

Material Focus oslovil 60 britských samospráv, pričom sa ich pýtal na požiare na triediacich linkách spôsobené poškodením alebo stlačením vyhodených batérií. Z prieskumu vyplýva, že k požiarom v roku 2022 dochádzalo trikrát častejšie ako rok predtým, pričom takmer 90 percent respondentov priznalo, že riziko sa naďalej stupňuje.

Okrem batérií sa na vzniku požiarov podieľa aj drobná elektronika, ako sú elektrické zubné kefky, epilátory a nabíjačky. Tie vyhadzujeme do odpadu často bez toho, aby sme z nich predtým vybrali baterky.

Britské Združenie environmentálnych služieb (ESA) uvádza, že lítiovo-iónové batérie vo Veľkej Británii zapríčiňujú 48 percent zo všetkých požiarov na skládkach. Neohrozujú pritom len život a zdravie triediaceho personálu, ale tiež ročne stoja daňových poplatníkov 158 miliónov libier (184 miliónov eur), ktoré sa používajú na odstránenie škôd.

„V priebehu niekoľkých minút sa troška dymu premenila na metrové plamene šľahajúce z auta,“ tvrdí pre denník Daily Mail smetiar Mickey, ktorý sa počas služby stretol s požiarom vyvolaným elektronikou.

„V tomto prípade sme mali šťastie. Podarilo sa nám rýchlo skryť, takže sa nik nezranil,“ uvádza ďalej Mickey. „Ale ak by sme sa nachádzali v obytnej štvrti, takýto požiar by mohol spôsobiť nevyčísliteľné škody.“ Smetiar dodáva, že plamene môžu na smetiarskom aute spôsobiť škodu vo výške niekoľkých tisícov libier.

Ako sa bezpečne zbaviť elektroodpadu

Briti si podľa všetkého neuvedomujú riziká, s akými sa spája vyhadzovanie batérií do zmesového odpadu. Prieskum 2001 domácností z roku 2021 totiž ukazuje, že 45 percent z nich pri tom nerozmýšľa nad potenciálnym vznikom požiaru. Okrem toho 40 percent domácností nevie, ako bezpečne odstrániť staré batérie, a 25 percent nevie, ako sa zbaviť drobného elektroodpadu.

Elektroodpady a batérie sa na Slovensku takisto zbierajú špecifickým spôsobom. Pokiaľ ide o batérie a výrobky menšie ako 25 centimetrov, je potrebné ich odovzdať na miestach spätného zberu, ktorými sú zväčša predajne. Tie by mali odpad prijať bezplatne a bez povinnosti zakúpenia nových výrobkov, uvádza organizácia NATUR-PACK, ktorá poskytuje návod aj pre odstraňovanie ďalších druhov elektroodpadu: