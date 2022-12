V obrovskom meteorite objavili vedci minerály, ktoré na Zemi ešte nikto nevidel

16,5 tonový meteorit bol objavený v okrese El Ali v Somálsku v roku 2020 a je zároveň deviatym najväčším meteoritom, ktorý bol kedy na Zemi nájdený.

Kanadskí vedci uviedli, že skalu našli na somálskom vidieku pred dvoma rokmi, no miestni sa domnievajú, že je oveľa staršia. Kameň nazývajú Nightfall a hovoria, že je zdokumentovaný v básňach, piesňach a tancoch, ktoré siahajú päť generácií do minulosti, píše BBC.

A team of researchers has discovered at least two new minerals never before been seen on Earth in the 15 tonne El Ali #meteorite found in Somalia — the 9th largest ever found. #UAlberta @ualbertaScience @UofA_EAS @UAlbertaMuseums https://t.co/sgpQrWmx3t — University of Alberta (@UAlberta) November 28, 2022

Vzorky meteoritu boli odobraté a odoslané na klasifikáciu na Univerzitu v Alberte, kde vedci objavili nové minerály. Výskumníci tiež uvádzajú, že by mohli identifikovať aj tretí nový minerál, no v súčasnosti to ešte stále skúmajú. Svoje zistenia o dvoch nových mineráloch predstavili na univerzitnom sympóziu o vesmírnom výskume koncom novembra, informuje usatoday.com.

Kurátor zbierky meteoritov University of Alberta a profesor vied o Zemi a atmosfére Chris Herd uviedol vo vyhlásení:

"Kedykoľvek nájdete nový minerál, znamená to, že geologické podmienky, chémia horniny, bola odlišná od toho, čo bolo objavené predtým. Práve preto je to vzrušujúce. V tomto konkrétnom meteorite máte dva oficiálne opísané minerály, ktoré sú pre vedu nové."

Oficiálne názvy nových minerálov sú elaliit a elkinstantonit. Názov "elaliit" je poctou skutočnosti, že meteorit bol objavený v okrese El Ali v Somálsku a "elkinstantonit" je pomenovaný po expertke z NASA Lindy Elkins-Tanton, píše BBC. Podľa profesora Chrisa Herda dávalo zmysel pomenovať to po tejto vedkyni a uznať jej prínos k vede.