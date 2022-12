Vaša obľúbená chuť prezradí veľa. Takýto ste, ak máte radi pikantné či sladké

Potravinový psychológ Greg Tucker odhalil pre metro.co.uk, čo o vás povedia vybrané obľúbené príchute.

Pikantná = objaviteľ

Fanúšikovia dobrodružstiev a vzrušenia si radi pochutia na pikantných chutiach. “Koreniny sú veľmi široká kategória, no vo všeobecnosti prinášajú výbuch rýchlo sa uvoľňujúcej chuti, zvyčajne s teplým podtónom, ktorý sa môže vyvíjať,” hovorí psychológ. Milovník korenia podľa neho hľadá niečo, čo uvoľní napätie a vezme človeka na neprebádané miesta.

Sója = dekóder piatej dimenzie

Táto príchuť podľa Grega Tuckera osloví tých, ktorí sú tajomní, mysteriózni či flirtujúci. Sóju spája s mystickou piatou chuťou - umami. Podľa neho fanúšikovia sóje radi flirtujú s novými ľuďmi, no zároveň nechcú o sebe veľa prezradiť.

BBQ = zabávač

Chuť grilovačky milujú ľudia, ktorí sú podľa Tuckera pravdepodobne optimistickí a zábavní. Zmes pikantnej kyslosti, sladkosti a hĺbky dymu je bohatosť, ktorú majú aj jej fanúšikovia. Títo ľudia si užívajú zábavu, sú optimistickí a chcú, aby sa všetci naokolo tiež bavili.

Soľ a korenie = autentický jedinec

Nenáročný a sebavedomý. Taký je podľa psychológa fanúšik základnej chuti soli a korenia. O prepojení tejto chuti s jej fanúšikmi Greg Tucker povedal:

„Soľ a korenie fungujú ako grafický ekvalizér, ktorý zvýrazňuje skutočné tóny základných zložiek jedla. Robí chute živšie, no nesnaží sa ich maskovať. Korenie dodáva vysoké tóny, štipľavosť a živosť, zatiaľ čo soľ pôsobí celistvo. Toto sú chute sebavedomého jedinca – neokázalého, nenáročného a bez robenia starostí ostatným – človeka, ktorý je skutočne doma vo svojej koži.“

Teriyaki = meniaci sa chameleón

Ak je teriyaki na vrchole vášho zoznamu chutí, potom vás potravinový psychológ charakterizuje ako meniaceho sa chameleóna.

Osoba, ktorá obľubuje túto chuť, sa môže niekedy obávať, že bude zaradená do určitej kategórie a chce vyčnievať z davu. Ak to však od nej vyžaduje situácia, posunie sa do úzadia. Ľahko sa prispôsobuje aj náročným situáciám.

Chilli = zviera, mačo

Výzva s chilli papričkami je testosterónom poháňaná reakcia na bolesť spôsobenú korením, test mužnosti obzvlášť populárny v Spojenom kráľovstve, píše portál metro.co.uk. Ten, čo miluje chilli papričky, je zvyčajne tak trochu zviera, ctižiadostivý vodca svorky, ktorý sa bije do hrude, aby ukázal svoju silu.

Sladké = pôžitkár

A ak máte chuť na sladké, ste zjavne pohodový a nevinný. Potravinový psychológ o milovníkoch sladkej chuti povedal: