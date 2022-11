IVRA pripravila semafor chudoby slovenských domácností, údaje sú alarmujúce

Údaje sú už aj pre tento rok podľa Martina Halása z IVRA viac ako alarmujúce. Z celkového počtu 1.852.062 slovenských domácností má viac ako 21 percent príjem do 500 eur mesačne, polovica do 700 eur mesačne.

Zároveň má podľa Halása skoro 85 percent slovenských domácností príjem do 1000 eur mesačne. Z pohľadu počtu všetkých 5.397.540 ľudí má 2,6 milióna Slovákov mesačný príjem do 700 eur a 4,5 milióna príjem do 1000 eur mesačne. „Najväčším problémom chudoby je, že keď do nej rodina spadne, nevie sa z tejto pasce dostať a zotrvá v nej. Polovica Slovákov pritom žije v domácnostiach s príjmom do 700 eur mesačne. Takáto domácnosť má výdaje na bývanie, energie, vodu v súčasnosti podľa spotrebného koša Štatistického úradu SR 188 eur mesačne,“ povedal Halás. Ako doplnil, na potraviny je to 144 eur mesačne, čiže 4,81 eura na deň. „V rámci výdajov na zdravotníctvo vrátane liekov si takáto domácnosť môže dovoliť vynaložiť mesačne 19,65 eura,“ povedal.

Halás poznamenal, že ak tento, ale aj budúci rok, bude pokračovať zdražovanie takýmto tempom, bude mať polovica Slovákov obrovský problém. „Avšak v chudobe už tento rok žije 1.120.447 Slovákov v 393.023 domácnostiach s príjmom do 500 eur mesačne. Títo Slováci môžu mesačne minúť v rámci nákladov na bývanie, energie a vodu iba 134,06 eura a na potraviny iba 3,44 eura denne,“ poznamenal.

„Touto analýzou chceme upozorniť na to, že ak sa budú neúmerne zvyšovať ceny energií, potravín, hypoték, liekov a bude rásť nezamestnanosť, ohrozených chudobou je na budúci rok viac ako 84 percent slovenských domácností, teda 4,5 milióna Slovákov, ktorí majú mesačný príjem do 1000 eur,“ povedal Halás. Takáto domácnosť môže minúť na energie mesačne 268,12 eur na výdaje na domácnosť, energie a vodu a na potraviny 206,11 eura mesačne, čo je 6,87 eura denne.