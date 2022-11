Ako športovať vonku v chladných mesiacoch? Takto to pôjde bez problémov

Škaredé počasie tlačí mnohých ľudí na sezónu dovnútra. No nie každý chce cvičiť v posilňovniach či telocvičniach. Ako si teda udržať kondíciu až do návratu jari?

Základom je správna výbava

Nech už robíte vonku čokoľvek, základom je vhodné oblečenie. Uistite sa, že máte oblečenie, ktoré vám sedí pre danú aktivitu a že vás pri studenom vzduchu nezradí.

Pre aktívnejší pohyb, ako je beh turistika či v zime aj beh na lyžiach, sa oplatí spoľahnúť na vrstvenie oblečenia. To umožní pohodlnejšie a zároveň bezpečnejšie vyrovnávanie sa so stúpajúcou telesnou teplotou.

"Vrstva najbližšie k pokožke by mala byť z materiálu, ktorý odvádza vlhkosť, ako je ľahký polyester alebo polypropylén. Tak sa bude odvádzať vlhkosť z pokožky do vonkajších vrstiev, aby sa odparila," hovorí ortopedický chirurg Dominic King z Clevelandskej kliniky.

Druhá vrstva by mala byť izolačná a tá vonkajšia zase odolná voči vetru a dažďu. Ak nie je problém s počasím, tretiu vrstvu môžete pri cvičení odstrániť.

Bicyklovanie radšej na vyčistených cestách

Cyklistika je realizovateľná aj v chladnom počasí, no schopnosť vykonávať ju sa líši od toho, kde sa nachádzate. Inak sa vám bude bicyklovať v Bratislave ako v snehom zasypanej Orave.

Najmä ak ste nováčik, držte sa vyčistených ciest. Do rozcvičovacej rutiny začleňte dynamický strečing, aby ste telo zahriali. Oceníte to najmä v chladnom počasí, radí ortopedický chirurg Scarcella. Odporúča tiež začať pomaly.

Chôdza a beh kedykoľvek

Chôdza a beh sa rozhodne dajú vykonávať aj počas chladných mesiacov. V skutočnosti nevyžadujú veľa ďalšieho špeciálneho vybavenia či podmienok. Pokiaľ nie je príliš chladno, stačí sa v podstate obuť a vyraziť na cestu. Nezabudnite tiež na dynamickú rozcvičku.

Dávajte si však pozor na chodníkoch. Povrch môže byť nerovný a pri nepozornosti môže ľahko dôjsť k zraneniu. Vyberajte si preto čisté chodníky. Uistite sa tiež, že máte správnu obuv na beh. Zle padnúce tenisky môžu váš beh zničiť skôr, než sa poriadne rozbehne.

Turistika len po značke

Turistiku môžete vykonávať celoročne, pokiaľ je vhodné počasie a máte dobrú výstroj. Opäť začínajte s kratšími trasami a pomaly postupujte nahor. Dôsledne si trasu naplánujte, aby ste sa čo najmenej vystavovali prírodným živlom.

Uistite sa, že sa na turistický chodník vydáte v správnej obuvi, radí Dr. Scarcella. V chladných mesiacoch by mali byť určite nepremokavé. No a keďže počasie je nevyspytateľné, mali by ste so sebou mať aj mačky.