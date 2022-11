Tento typ okuliarov dokáže pomôcť pacientom s chronickou bolesťou a fibromyalgiou

Nosenie špeciálnych okuliarov so zelenými sklami niekoľko hodín denne znižuje úzkosť súvisiacu s bolesťou. Zároveň to môže pomôcť znížiť potrebu liekov na zvládnutie silnej bolesti u pacientov s fibromyalgiou a chronickými bolesťami. Ukázala to štúdia prezentovaná na výročnom stretnutí ANESTHESIOLOGY 2022. Padma Gulur, vedúca autorka štúdie, uviedla :

"Náš výskum zistil, že určité vlnové dĺžky zeleného svetla stimulujú dráhy v mozgu, ktoré pomáhajú zvládať bolesť. Existuje naliehavá potreba dodatočnej liečby na zníženie užívania opioidov u pacientov s fibromyalgiou a inými typmi chronickej bolesti a zelené okuliare by mohli poskytnúť ľahko využiteľnú možnosť bez liekov."

Pre pacientov so závažnými a chronickými bolestivými stavmi, ako je fibromyalgia, ktorá spôsobuje bolesť v celom tele, existuje len málo alternatív k opioidom. Bolesť a úzkosť zdieľajú podobné biologické mechanizmy. Okrem toho strach z bolesti zhoršuje úzkosť, čo často vedie k zvýšenému užívaniu opiátov, povedala Gulur.

Výskumníci študovali 34 pacientov s fibromyalgiou, ktorí nosili rôzne odtiene okuliarov štyri hodiny denne počas dvoch týždňov: 10 pacientov malo modré okuliare, 12 malo priehľadné okuliare a 12 malo zelené okuliare. U pacientov, ktorí nosili zelené okuliare, bola štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich zníži úzkosť. Gulur uviedla:

„Zistili sme, že hoci skóre bolesti zostalo rovnaké, tí, ktorí nosili zelené okuliare, používali menej opioidov, čo dokazuje, že ich bolesť bola primerane kontrolovaná. Odporúčali by sme liečbu zelenými okuliarmi pre tých, ktorí majú fibromyalgiu a študujeme pacientov s inými chronickými bolestivými stavmi, aby sme zistili, či by to bolo prospešné."

Okuliare použité v štúdii boli špeciálne navrhnuté tak, aby filtrovali špecifickú vlnovú dĺžku v spektre zeleného svetla, povedala Gulur. Poznamenala, že väčšina pacientov, ktorí nosili zelené okuliare, uviedla, že sa cíti lepšie a pokračovali v ich nosení.