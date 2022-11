NASA zachytila usmievajúce slnko. Nemusí to však byť dobrá správa

Na obrázku je vidieť trojicu škvŕn, ktoré tvoria tvár. Nie je možné ich vidieť ľudskými očami, pretože sú v ultrafialovom spektre. Tieto škvrny sú známe ako koronálne diery.

Slnko je v podstate „najväčším jadrovým reaktorom v našej slnečnej sústave,“ povedal Brian Keating, profesor fyziky na Kalifornskej univerzite v San Diegu. V masívnej, rotujúcej, žeravej guli horúceho plynu sa každú sekundu odohráva množstvo akcií – od premeny vodíka na hélium, ktoré vydáva rovnaké množstvo tepla ako niekoľko jadrových bômb, až po elektrické búrky a otrasy slnka. Časť tejto slnečnej aktivity zachytil satelit NASA, povedal Keating pre The Washington Post.

Nie je to však v skutočnosti také roztomilé, ako sa môže zdať. Pre nás na Zemi by tento slnečný emotikon mohol vytvoriť krásnu žiaru alebo signalizovať problémy pre telekomunikačné systémy, informuje The Washington Post.

Happy #SunDay! In the past week of space weather, there have been 3 solar flares, 23 coronal mass ejections, and no geomagnetic storms. The video below is from NASA’s Solar Dynamic Observatory, showing a smiling Sun near the end. pic.twitter.com/YVpM2vK0On