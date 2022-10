Toto sa len tak nevidí: Pozrite sa ako mesiac Marsu zakrýva najväčšiu planétu sústavy!

Sonda Mars Express sa na obežnú dráhu červenej planéty dostala v roku 2003 a odvtedy sa pravidelne venuje štúdiu jej geológie. Zároveň ale občas hodí očko aj po dvoch mesiacoch Phobos a Deimos. Vedcov zaujíma predovšetkým mesiac Phobos, kvôli jeho zvláštnemu terénu. Pozorovania zároveň umožnia odhaliť, ako mesiac vznikol.

Do pozorovaní misie Mars Express patrí aj sledovanie obežných dráh mesiacov. Keďže sú oba objekty pod vplyvom slapových síl planéty, ich orbita sa neustále mení. Phobos sa momentálne nachádza približne 6-tisíc km od Marsu, zatiaľ čo Deimos sa pomaly, ale isto vzďaľuje. 14. februára tohto roku sa Deimos dostal do veľmi výnimočnej polohy. Tá umožnila presnejšie popísanie obežnej dráhy tohto kozmického objektu.

Prekrytie plynného obra

Nastala okultácia, proces počas ktorého jedno kozmické teleso – Deimos, prešlo popred iné, v tomto prípade Jupiter a jeho štyri mesiace. Vďaka meraniu trvania okultácie môžu astronómovia lepšie popísať orbitu objektu. Tento dej ale nenastáva každý deň. Aby mohla okultácia nastať, mesiac musel ležať v presnej rovine ako plynný obor a jeho mesiace.

Výsledok potešil nielen vedcov, ale možno poteší aj vás. Celú situáciu totiž zachytávala kamera HRSC. Výsledné video pozostáva z 80 záberov s vysokým rozlíšením. Všimnúť si na ňom môžete nielen zjazvený povrch mesiaca, ale aj jasný Jupiter a štyri malé bodky. Mesiace Juptera sa od Marsu nachádzajú približne 750-miliónov kilometrov.

Najprv mesiac zakryje ľadový mesiac Európa, následne Ganymedes a potom Jupiter. V druhej polovici videa zakrýva Io a Callisto. Európa a Ganymedes na prvý pohľad síce vyzerajú pusto, no vedci predpokladajú, že pod ľadovým povrchom sa ukrýva oceán. Nielen Európska vesmírna agentúra, ale aj americká NASA, plánujú vesmírne misie k týmto dvom mesiacom.

V budúcnosti sa uvažuje aj o misií, ktorá by na povrch ľadového mesiaca Europa pristála a nazrela aj pod hrubú ľadovú škrupinu, priamo do oceánu.

Zatiaľ toho o oceánoch pod povrchom Európy a Ganymeda nie je známe veľa, no objavujú sa náznaky toho, že sa v nich ukrývajú látky, potrebné pre vznik života. Hlbšie ich preskúma pripravovaná misia Jupiter Icy Moons Explorer. Ak všetko pôjde podľa plánov, Európska vesmírna agentúra by ju mala odštartovať už na budúci rok. K Jupiteru by sa misia dostala v roku 2023.

Prekrytie mesiaca

Mesiac Deimos zmizol za väčším marťanským mesiacom len chvíľu po vzácnom úkaze, ktorý ste mali možnosť vidieť vyššie. V čase vyhotovenia záberov sa mesiac Deimos nachádzal približne 27-tisíc kilometrov od sondy Mars Express.

Ako vznikli mesiace Marsu ostáva zatiaľ záhadou. Rovnako ako v prípade mesiacov Jupitera, aj sem zavíta niekoľko kozmických misií. V príprave je napríklad misia MMX (pozn. redakcie: Martian Moon Exploration), pod vedením Japonskej JAXA.

Zachytenie okulácie a presnejšie vypočítanie oboch mesiacov bude pre úspech ďalších misií kľúčové. Mars Express pokračuje vo svojej vedeckej misií naďalej a stále dokáže priniesť nové poznatky nielen o mesiacoch Marsu, ale aj samotnej červenej planéte.