Vesmír ako priestor, vytvorený pre nás: Zvláštna teória s ešte bizarnejšími vysvetleniami

Vedecká teória sa môže zdať spočiatku správnou, ale možno až po desiatich rokoch zistíme, že bola v princípe nesprávna, no môže sa stať aj pravý opak. Teória, na prvý pohľad bláznivá sa ukáže ako posledný chýbajúci kúsok skladačky pre pochopenie toho, čo sa okolo nás deje. Jednou z najväčších záhad vedy je vznik vesmíru a v konečnom dôsledku aj nás. Faktom je, že sa zatiaľ ani len neblížime k odpovedi, no objavujú sa pomerne zvláštne teórie, ktoré sa pokúšajú priniesť odpoveď.

Podozrivá súhra náhod

V určitom momente si vedci všimli niečo zvláštne. Vesmír, v ktorom žijeme akoby vznikol práve na to, aby sme sa v ňom mohli v určitom momente objaviť. Od základných prírodných síl, cez hmotnosti atómov, všetko je presne tak ako má byť a čo i len tá najmenšia zmena by zabránila vzniku komplexných molekúl a tým pádom aj života. Stačí len jediná zmena niektorej z fyzikálnych konštánt a odrazu by sme sa nachádzali vo vesmíre, ktorý nemá galaxie, hviezdy, planéty, chemické prvky, nič. Otázne je, či by za takýchto okolností mohol vzniknúť veľký tresk a tým pádom aj vesmír.

Vedci sa nad touto pozoruhodnou zhodou náhod zamýšľajú a jedno z logických vysvetlení znie nasledovne: Vesmír musí byť vhodný pre život, inak by sme tu neboli a nemohli o tom polemizovať. Pre vedcov je to stále podozrivá súhra okolností, no na jej vysvetlenie vznikli ďalšie, rovnako zvláštne teórie.

Žijeme v simulácií?

Veľa vecí si zatiaľ nedokážeme vysvetliť, no možno ani nebudeme musieť, ak žijeme v simulácií. Túto teóriu sformuloval filozof Nick Bostrom, ktorý ju vysvetlil nasledovne: Ak by sme my ako ľudia dokázali vytvoriť mimoriadne komplexný program, schopný simulovať vesmír, planéty, život a vedomie, potom by sme takúto simuláciu s najväčšou pravdepodobnosťou vytvorili. Podľa Bostroma môže existovať civilizácia, ktorá podobný model vytvorila a my žijeme v ňom.

Ak by sme žili v simulácií, vedci by získali odpoveď aj na to, prečo sa vesmír zdá byť ako stvoreným pre vznik života. Zároveň by ale získali odpoveď aj na ďalšie vedecké záhady, napríklad temnú hmotu. Mnohí však túto teóriu zahadzujú. Argumenty jej oponentov hovoria, že teória simulácie sa nedá v žiadnom prípade vyvrátiť, čo by sa každá teória mala. Iní ju označujú ako od základov nevedeckú.

Čo ak vesmírov existuje viac

Vesmír v ktorom žijeme sa neustále rozpína, čo prirodzene vedie k otázke: Kam sa rozpína? Vedecké vysvetlenie je pomerne komplikované, no istej skupine vedcov jeden gigantický priestor, ktorý nazývame vesmírom, nestačil. Podľa teórie o multiverze sa náš vesmír nachádza vo väčšej štruktúre, kde existuje nekonečno ďalších vesmírov. Každý je len o trošku iný ako ten náš.

Teória multiverza si našla svoje miesto v žánri sci-fi. Najčastejšie v týchto príbehoch vystupuje hrdina, ktorý sa v inom vesmíre stretáva so svojou dvojičkou, len o vlas odlišnou ako je on sám.

Keďže podľa teórie multiverza existuje vesmírov nekonečno, existuje aj nekonečno kombinácií fyzikálnych zákonov, na základe ktorých fungujú. V tomto prípade už nie je až takou náhodou, že jeden z nich môže byť nastavený spôsobom, umožňujúcim vznik života.