Krajniak: Budúci rok bude mať nárok na rodičovský bonus 80 % dôchodcov

Nikomu sa pritom pre tento bonus neznížia príjmy. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v súvislosti so schválenou novelou zákona o sociálnom poistení, v rámci ktorej sa zavádza aj generálny pardon v Sociálnej poisťovni.

Najmä matky sú podľa Krajniaka na dôchodku finančne diskriminované preto, že vychovali deti. „Ešte šesť rokov po narodení prvého dieťaťa má matka o 55 % nižší príjem oproti tomu, ako keby dieťa nemala,“ skonštatoval.

Rodičovský bonus sa podľa ministra práce bude od budúceho roka týkať 136.000 dôchodcov s jedným dieťaťom, 426.000 s dvoma deťmi, 181.000 s tromi, 46.000 so štyrmi a 27.000 dôchodcov s piatimi a viac deťmi. Tento bonus je pritom závislý od toho, koľko dieťa zarába v hrubom. Napríklad, ak deti zarábajú v hrubom 1000 eur, pri najväčšej skupine dôchodcov s dvoma deťmi to znamená plus 360 eur ročne, ktoré dostanú ako rodičovský bonus.

„Dieťa, na základe ktorého sa vypočítava ten rodičovský bonus, nebude platiť vyššie dane ani vyššie odvody, bude platiť rovnako, nemusí pre to robiť nič. Sociálna poisťovňa to vypočíta a pošle,“ priblížil Krajniak.

Na základe novely zákona sa zavádza aj generálny pardon v Sociálnej poisťovni, podľa ktorého ak dlžník zaplatí istinu, penále mu budú odpustené. Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) ozrejmila, že spolu sa generálny pardon týka 1.069.650 subjektov, teda zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a fyzických osôb. Zároveň vyčíslila, že na penáloch dlžia subjekty 885 miliónov eur, pričom istina, z ktorej sa vypočítavajú, je 600 miliónov eur.

„V praxi to znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť už predpísaného penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné za celé obdobie, ktoré bolo pred 1. júlom 2022,“ dodala Hajšelová. Podmienkou uplatnenia tohto inštitútu je, že istina musí byť zaplatená v plnom rozsahu do 31. augusta 2023, teda do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zákona.

Generálny pardon je podľa predsedu parlamentu a lídra Sme rodina Borisa Kollára len prvým krokom. Verí, že sa podarí schváliť aj exekučnú amnestiu. „Začína sa mi páčiť v tejto menšinovej vláde. Ako ste videli, začínajú nám prechádzať veci, ktoré predtým nebolo možné schváliť,“ podotkol.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

alh liv