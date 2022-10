Citróny sú v domácnosti nenahraditeľné, využite ich naplno

Ak nemáte s citrónmi jasný plán, tak si môžete vybrať z mnohých možností. Od osviežujúcej limonády, cez sladké dezerty až po nekulinárske spôsoby využitia tohto ovocia.

Varenie s citrónmi

Nie nadarmo patria citróny k základným surovinám kulinárskeho umenia. Ich kyslá chuť sa hodí k hydine, rybám, morským plodom aj všetkým druhom zeleniny.

Pečenie s citrónmi

Citrusové dezerty sú špeciálnou skupinou maškŕt. Spojenie ich štipľavosti so sladkou chuťou vytvára kúzlo. Citróny však doladia aj recepty, v ktorých nehrajú hlavnú rolu. Skúste pridať trochu citrónovej kôry napríklad do keksíkov či vianočky.

Pitie s citrónmi

Samozrejme, citróny nesmú chýbať ani v nápojoch. Ich osviežujúca chuť pridáva nápojom šmrnc. Vyrobte si z neho citronádu alebo ho pridajte do kokteilov.

Čistenie s citrónmi

Citróny nevyužijete v domácnosti len pri varení, svoju silu ukážu aj v rámci upratovacích prác. Šikovne s nimi vyčistíte napríklad vodovodné kohútiky či zrkadlá. Vďaka kyseline citrónovej sa bude lesknúť aj vnútro varnej kanvice či iné miesta v domácnosti, kde panuje vodný kameň.

Uchovajte si citróny na neskôr

Nestíhate spotrebovať citróny, no nechcete, aby sa vám skazili? Využite správne možnosti na ich uchovanie. Citróny môžete napríklad zmraziť v celku alebo najskôr odšťaviť, dať ich do nádoby alebo formy na ľad a zmraziť až následne. Predtým, ako ich odšťavíte, tak si môžete nastrúhať kôru a usušiť. Zaujímavé riešenie, ktoré využijete najmä pri príprave nápojov, je nakrájať citróny a na vystlanom plechu ich zmraziť. Keď sa jednotlivo zmrazia, môžete ich všetky preložiť do spoločnej nádoby a vyberať podľa potreby.