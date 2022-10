Zomrela známa country hviezda, mala 90 rokov

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá.

Podľa vyhlásenia speváčkinej rodiny, ktoré získali noviny Los Angeles Times, zomrela v spánku na svojom ranči v Hurricane Mills v štáte Tennessee.

Ako píše agentúra Reuters, Loretta Lynnová si v 60. a 70. rokoch vytvorila vo svete country hudby, v ktorom vtedy dominovali najmä muži, pozíciu feministky, ktorá si písala aj vlastné texty. V nich využívala skúsenosti zo svojho 50 rokov trvajúceho manželstva, keď spievala o nerovnostiach vo vzťahoch medzi mužmi a ženami či o sexuálnej slobode, ktorú ženám priniesla antikoncepcia.

Podľa agentúry AP sa Lynnová vydala za 23-ročného Olivera Lynna, keď mala len 15 rokov. Do svojich 18. narodenín porodila štyri deti. Neskôr sa manželskému páru narodili aj dvojičky. V 50. rokoch sa presťahovali do štátu Washington, kde začala jej hudobná kariéra prekvitať. Založila si vlastnú kapelu Loretta and the Trailblazers a v roku 1960 vydala svoju prvú nahrávku – „I'm a Honky Tonk Girl“.

Lynnová sa stala držiteľkou troch cien Grammy. Jednu získala v roku 1971 za pieseň „After the Fire Is Gone“, ktorú naspievala spoločne so svojím dlhoročným duetovým partnerom Conwayom Twittym. Ďalšie dve ceny Grammy dostala v roku 2004 za prácu na albume „Van Lear Rose“, ktorý vznikol v spolupráci s hudobníkom Jackom Whiteom zo skupiny The White Stripes.

Lynnovej autobiografická kniha „Coal Miner's Daughter“, ktorá vyšla v roku 1976, sa dostala na zoznam bestsellerov novín The New York Times.

V máji 2017 speváčka utrpela cievnu mozgovú príhodu a v januári 2018 si zlomila bedrový kĺb.