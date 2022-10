WHO: Počet obetí cholery je oveľa vyšší, situácia je komplikovaná

Uviedla to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá tiež upozornila, že viaceré krízy, ktoré tento karibský ostrov sužujú, by mohli skomplikovať prístup humanitárnej pomoci.

Haiti v nedeľu oznámilo, že na následky cholery zomrelo najmenej sedem osôb. Následne sa rozšírili obavy z návratu epidémie cholery po vyše troch rokoch, odkedy na Haiti potvrdili posledný prípad tejto nákazy.

Haitské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že v okolí hlavného mesta Port-au-Prince i v oblasti Cité Soleil na pobreží zaznamenali viacero prípadov. Tieto oblasti sú pod kontrolou gangov a prístup do nich je od začiatku júla 2022 veľmi zložitý. Situácia sa v posledných týždňoch ešte viac skomplikovala z dôvodu blokád, nedostatku pohonných hmôt, protestných zhromaždení, rabovania a štrajkov.

„Táto situácia značne komplikuje humanitárnu odozvu,“ povedal hovorca WHO Christian Lindmeier. „Situácia sa rýchlo vyvíja a je možné, že predošlé prípady neboli zaznamenané,“ dodal.

Počty úmrtí môžu byť podľa jeho slov „oveľa vyššie“, než úrady hlásili. Tiež pripomenul ťažko prístupné oblasti ovládané gangami, kde sa očakáva nárast počtu prípadov. WHO podľa hovorcu pripravuje žiadosť o medzinárodnú koordinačnú skupinu s cieľom zabezpečiť dodávku orálne podávaných vakcín proti cholere.

Cholera sa na Haiti rozšírila v roku 2010 po ničivom zemetrasení, keď infekciu údajne zavliekli do tejto karibskej krajiny príslušníci mierových síl OSN. Nakazilo sa najmenej 820.000 ľudí a 9800 zomrelo, uvádza WHO.

Posledný pozitívny prípad - až do uplynulej nedele - v krajine zaznamenali v roku 2019.