Členstvo Ukrajiny v NATO podporuje rekordných 83 percent Ukrajincov

Prieskum, ktorý uskutočnila kyjevská agentúra pre prieskum verejnej mienky Rating Group, sa uskutočnil na vzorke 2000 Ukrajincov po oznámení prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina podáva žiadosť o prijatie do NATO, a to v rámci zrýchlenej procedúry.

Podiel tých, ktorí podporujú členstvo v NATO, bol najvyšší, aký bol kedy zaznamenaný v rámci prieskumu na Ukrajine, uviedla agentúra Rating Group.

Proti vstupu Ukrajiny do NATO by hlasovali iba štyri percentá opýtaných a deväť percent respondentov uviedlo, že by nehlasovali.

Kancelária ukrajinského prezidenta v nedeľu uviedla, že podporu vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie vyjadrilo už desať krajín tohto obranného bloku: Česko, Čierna Hora, Estónsko, Kanada, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko a Slovensko.

Ukrajinská armáda sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajine prezbrojuje, keď od zbraní zo sovietskej éry postupne prechádza na štandardy NATO. Ambície Kyjeva vstúpiť do NATO boli pre Moskvu jednou zo zámienok na februárovú inváziu na Ukrajinu, napísala v nedeľu na svojom webe britská spravodajská stanica Sky News.