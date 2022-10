Čas, kedy chodíte spať a vaše sny môžu predpovedať riziko demencie

Už dlhé roky je známe, že dobrý nočný spánok je kľúčom k prevencii demencie. Vedci si tiež myslia, že snívanie je znakom dobrého zdravia mozgu. Teraz odborníci na spánok z Číny a Švédska zistili, že čas, keď starší ľudia chodia spať a ako dlho spia, môžu byť dobré ukazovatele rizika demencie.

Demencia je stav, ktorý sa vzťahuje na skupinu fatálnych porúch ovplyvňujúcich fungovanie mozgu, ako je pamäť, jazyk a riešenie problémov. Existuje mnoho rôznych typov tohto stavu a jednou z najbežnejších foriem je Alzheimerova choroba. V súčasnosti s ňou žije približne 55 miliónov ľudí.

Dostatok kvalitného spánku je životne dôležitý pre udržanie zdravého mozgu

Zistenia publikované v časopise Journal of the American Geriatrics Society odhalili, že riziko demencie bolo o 69 percent vyššie u tých, ktorí spali dlhšie ako osem hodín. Vedci to porovnali s ľuďmi, ktorí spali 7 až 8 hodín. Riziko demencie bolo tiež dvakrát vyššie u tých, ktorí išli spať pred 21:00, v porovnaní s tými, ktorí išli spať o 22:00 alebo neskôr.

Výskumníci štyri roky sledovali spánkové návyky a prípady demencie medzi vybranými 2000 mužmi a ženami. Vedci nenaznačili, prečo skorší odchod do postele a dlhší spánok poukazoval na vyššie riziko demencie.

Predchádzajúce štúdie však zistili, že zmeny spánkových cyklov sú bežnými znakmi demencie a pravdepodobne súvisia s narušenými mozgovými dráhami, ktoré regulujú cykly spánku a bdenia. Podľa autorov štúdie by sa mali monitorovať kognitívne funkcie u starších dospelých, ktorí uvádzajú dlhší čas strávený v posteli a zmeny v načasovaní spánku.

Demenciu predpovedajú aj nočné mory

Ďalšia štúdia zistila, že ľudia v strednom veku, ktorí často trpia nočnými morami, majú väčšiu pravdepodobnosť, že im neskôr v živote bude diagnostikovaná demencia. Výskumníci z University of Birmingham zistili, že nočné mory sa môžu začať vyskytovať častejšie aj niekoľko rokov alebo dokonca desaťročí predtým, ako sa objavia problémy s mozgom.

Zaujímavé je, že muži sú obzvlášť ohrození nočnými morami, ktoré naznačujú demenciu. Zistenia publikované v časopise Lancet odhalili, že ľudia v strednom veku (35 až 64 rokov), ktorí mali nočné mory každý týždeň, mali v nasledujúcom desaťročí štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť poklesom kognitívnych funkcií.

U dospelých nad 79 rokov s nočnými morami bola dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že im bude diagnostikovaná demencia. Autor výskumu Abidemi Otaiku z Birminghamského centra pre zdravie ľudského mozgu povedal:

„Táto štúdia je dôležitá, pretože existuje len veľmi málo rizikových indikátorov demencie, ktoré možno identifikovať už v strednom veku. Aj keď je potrebné urobiť viac výskumu na potvrdenie týchto súvislostí, veríme, že zlé sny by mohli byť užitočným spôsobom, ako identifikovať jednotlivcov s vysokým rizikom rozvoja demencie, a zaviesť stratégie na spomalenie nástupu choroby."

Iná štúdia odhalila, že riziko vzniku Alzheimerovej choroby sa takmer zdvojnásobilo u starších ľudí po prekonaní Covidu. Výskum zistil, že ľudia starší ako 65 rokov majú o 50 až 80 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie ochorenie mozgu po infekcii novým koronavírusom. Odborníci nevedia, či samotný Covid spúšťa túto chorobu, alebo či vírus len urýchľuje nástup Alzheimerovej choroby u ľudí, ktorí majú k ochoreniu predispozíciu.