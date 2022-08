Z obchodov sťahujú známu zmrzlinu, nebezpečné sú viaceré príchute

Obchodný konflikt s Čínou by Nemcov mohol stáť šesťkrát toľko ako brexit

DNES - 13:55 Ekonomické

Nemecko by mohlo čeliť takmer šesťnásobne vyšším nákladom než v prípade brexitu, ak by krajina a celá Európska únia vstúpili do prípadnej obchodnej vojny s Čínou. Poukázali na to výsledky štúdie inštitútu Ifo.