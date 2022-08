Oceňovaný americký herec Dustin Hoffman slávi 85. narodeniny

Uznávaný americký herec Dustin Hoffman známy napríklad vďaka snímkam Absolvent, Polnočný kovboj, Malý veľký muž, Kramerová versus Kramer či Rain Man sa zaradil k hviezdam strieborného plátna. Je známy svojou dôkladnou prípravou na úlohy vďaka čomu vyniká schopnosťou autenticky zosobniť aj netypických hrdinov.

Dustin Hoffman sa narodil 8. augusta 1937 v meste Los Angeles v americkom štáte Kalifornia. Krátko po tom, ako zanechal štúdium hudby na kalifornskej Santa Monica City College sa v roku 1958 odsťahoval do New Yorku, kde sa živil príležitostnými zamestnaniami. V tomto období študoval na slávnom hereckom učilišti Actors Studio.

V 60. rokoch minulého storočia pôsobil ako divadelný herec na Broadwayi, kde zožal ovácie kritiky a v roku 1966 získal cenu Obie ako najlepší divadelný herec sezóny na Off Broadwayi. Celý život sa striedavo venuje divadlu i filmu.

Jeho filmové začiatky sú spojené s menšou rolou v komédii The Tiger Makes Out (1967), ale výraznú pozornosť na seba upútal v úlohe čerstvého vysokoškoláka búriaceho sa voči konvenciám v oceňovanom filme Absolvent (1967). Snímka o mladíkovi, ktorý sa zapletie do aféry s vydatou ženou vo veku jeho rodičov, sa venuje aj téme malomeštiactva a pretvárky. Na úspech z predchádzajúceho filmu nadviazal drámou o „stroskotaní amerického sna“ Polnočný kovboj (1969), kde stvárnil smrteľne chorého podfukára spriateleného s neúspešným mužským prostitútom v podaní Jona Voighta.

Úloh svojských hrdinov až antihrdinov sa Dustin Hoffman zhostil aj v ďalších snímkach. Svedka genocídy pôvodných obyvateľov Ameriky zosobnil vo westerne Malý veľký muž (1970), introvertného matematika, ktorý bráni svoj domov si zahral vo filme Straw Dogs (1971), ako slabošský, ale intelektuálne založený väzeň divákov očaril v dráme Motýľ (1973).

Pozoruhodný výkon podal tiež ako provokujúci komik Lenny Bruce vo filme Lenny (1974) a preslávil sa aj v úlohe novinára Carla Bernsteina, ktorý spolu s Bobom Woodwardom (Robert Redford) vyšetrujú škandál Watergate v snímke Všetci prezidentovi muži (1976). Všestrannosť a herecké majstrovstvo uplatnil v thrilleri Maratónec (1976) i v role bývalého trestanca, ktorý nedokáže odolať vábeniu zločinu v krimi Straight Time (1978).

Uznanie a obdiv, ktoré si vyslúžil za predchádzajúce snímky ešte viac posilnila dráma Kramerová versus Kramer (1979). Jedného z piatich Oscarov, ktorých film získal, si totiž odniesol aj Hoffman. Spolu s Meryl Streep autenticky zahrali dvojicu, ktorá po krachu manželstva bojuje proti sebe v snahe získať starostlivosť o ich syna.

Bravúrne zvládol aj výzvu zhostiť sa ženskej úlohy v komédii Tootsie (1982) a divákov nadchol aj ako Willy Loman vo filmovej adaptácii slávnej hry Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho (1985). Po druhýkrát Dustin Hoffman získal Oscara za stvárnenie autistického Raymonda vo filme Rain Man (1988).

Z filmov z 90. rokov minulého storočia možno spomenúť komédiu Hrdina proti svojej vôli (1992) alebo politickú satiru Vrtieť psom (1997), v ktorom herec zaujal ako hollywoodsky producent, snažiaci sa oklamať celý svet. Známa je aj jeho postava inkvizítora v historickej dráme Posol: Príbeh Johanky z Arku (1999).

V roku 2004 bol Hoffman spolu s Robertom De Nirom súčasťou komédie Jeho foter, to je lotor! A objavili sa aj v jej pokračovaní Fotri sú lotri (2010). Právnika si charizmatický Hoffman zahral vo filme Porota (2003), menšiu rolu v dráme Hľadanie Krajiny-Nekrajiny (2004) a literárneho vedca zase v snímke Horšie to už nebude (2006).

V roku 2012 Dustin Hoffman debutoval ako režisér filmu Quartet - komédiou o bývalých operných spevákoch žijúcich v anglickom domove dôchodcov a o dva roky neskôr sa predstavil ako zbormajster v hudobnej dráme Boychoir. Naposledy sa objavil v dráme As They Made Us. Vo filme, ktorý mal premiéru tento rok, stvárnil muža na sklonku života.

Slávny herec je už vyše štyridsať rokov manželom podnikateľky Lisy Hoffman.