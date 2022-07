Fidesz kritizuje Brusel za spájanie globálnej dane s fondom obnovy

„Bruselská elita sa aj naďalej zo všetkých síl usiluje o to, aby prinútila členské krajiny zaviesť globálnu minimálnu daň. Schválenie takéhoto kroku by zdvojnásobilo daňové zaťaženie maďarských podnikov. V čase mieru je to neprijateľné a v čase vojny priamo poburujúce,“ povedal politik vládnej strany.

Podľa Bánkiho europarlament v stredu pod tlakom ľavice prijal uznesenie, ktorým poprel právo Maďarska na to, aby presadzovalo svoje záujmy a postoje. Navyše sa vyhrážal Maďarsku zadržaním vyplácania fondu obnovy.

Poslanci EP v stredu v Štrasburgu kritizovali členské krajiny EÚ, ktoré zneužívajú národné právo veta v daňových záležitostiach, a vyzvali na obnovenie diskusií o postupnom zavedení väčšinového hlasovania namiesto jednomyseľnosti. Za príslušné uznesenie hlasovalo 450 poslancov, 132 bolo proti a 55 sa zdržalo.

V dokumente sa uvádza, že požiadavky Maďarska, ktorými podmieňuje zrušenie blokovania medzinárodnej dohody o minimálnej úrovni zdaňovania nadnárodných firiem v Únii, už boli vo veľkej miere zohľadnené v medzinárodnej dohode.

Uznesenie EP nalieha na Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby sa „nezapájali do politického vyjednávania“ a neschválili maďarský národný plán obnovy a odolnosti, pokiaľ vláda v Budapešti úplne nesplní všetky požadované kritériá.