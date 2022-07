4 tipy, ako zabrániť žltnutiu trávnika

Leto so sebou do záhrady prináša rôzne nástrahy. Niektoré prichádzajú so škodcami, iné zase s počasím, no a niektoré sú aj o starostlivosti. Ak ju totiž zanedbáte, budete musieť čeliť následkom. Medzi tieto nástrahy patrí aj žltnutie trávnika. Našťastie ale existuje niekoľko základných tipov, ako mu dokážete zabrániť a udržať tak svoj trávnik krásne zelený.

Žltnúci trávnik môže mať niekoľko dôvodov, ale v závislosti od toho, ako zožltne a prečo, existujú rôzne spôsoby, ako mu môžete opäť dodať zelenú farbu. Najčastejšou príčinou žltej trávy v lete býva sucho v dôsledku teplejšieho počasia a znížených zrážok, ako aj moč domácich zvierat a nadmerné hnojenie. K zožltnutiu dochádza vtedy, keď má trávnik deficit chlorofylu, čo môže byť následok nedostatku niektorých prvkov alebo aj choroby. Dodržanie týchto základných tipov vám ale pomôže, aby k tomu nedochádzalo.

Polievajte s rozumom

Možno si myslíte, že ak váš trávnik zožltol, je nutné ho okamžite poliať. No nie je to úplne pravda. Trávnik musíte polievať s rozumom. Ak je sucho a nedostatok zrážok, polievajte trávnik týždenne. V skutočnosti je výhodnejšie zalievať trávnik a rastliny dôkladne, ale menej často. Nie je však dôležité len to, ako často máte trávnik polievať, ale aj to, kedy ho máte polievať. Rozhodne ho nepolievajte cez deň počas horúčav, ale namiesto toho ráno alebo večer, keď sú teploty nižšie a slnko už tak nepáli. Taktiež prevzdušnite svoj trávnik tým, že doň narobíte menšie diery, pokojne napríklad vidlami. To pomôže pri polievaní a aj udržaní vody.

Nastavte vyššiu výšku kosenia

Foto: GreenCam1/Shutterstock.com

Ak si na svojom trávniku začnete všímať žlté miesta, radšej zvýšte výšku kosenia na svojej kosačke. Dosiahnuť upravený povrch je v lete vždy lákavé, ale kosenie trávnikov príliš nízko môže oslabiť rastliny trávy, takže trávniky budú náchylnejšie na sucho. Zvýšenia výšky kosenia počas sucha a vysokých teplôt pomôže rastlinám zosilnieť a tiež zapustiť hlbšie korene, čo im pomôže pri získavaní vlahy z pôdy.

Pridajte do pôdy živiny

Ak chcete vyvážiť nedostatok živín, ktorým môže váš trávnik trpieť, pridajte ich prostredníctvom dobrého hnojiva. Zvyčajne by ste mali trávnik hnojiť štyrikrát až päťkrát do roka, pričom by ste si to mali rozvrhnúť počas všetkých ročných období. Ale pokiaľ ide o leto, musíte trávnik hnojiť dvakrát medzi májom a augustom, pretože potrebuje extra energiu a živiny, aby udržal zrýchlený rast počas najhorúcejšieho obdobia. Pozor ale na to, aby ste trávnik neprehnojili, čo môže taktiež viesť k zožltnutiu. Dodržujte teda odporúčané dávkovanie.

Zhrabte prebytočné lístie a pokosenú trávu

Hoci pokosená tráva môže fungovať ako forma mulču pre trávu, príliš veľa pokosenej trávy v trávniku môže poskytnúť ideálne prostredie škodcom a aj pre množenie chorôb. Uistite sa, že ste pohrabali všetku zostávajúcu pokosenú trávu, nečistoty a lístie, aby ste zvýšili prúdenie vzduchu k trávniku a zároveň tak zabránite tomu, aby sa pod takýmto odpadom zachytávala vlhkosť.