Takto môžete niekoho sledovať na Google Mapách

Sledovanie máme bežne spojené s negatívnymi konotáciami, ale sú situácie, kedy by sa vám hodilo vzdialene poznať polohu, kde sa niekto nachádza. Môže to byť napríklad vaše dieťa po ceste zo školy či z krúžkov, prípadne vaši priatelia, ktorí vás niekam pozvali a vy nepoznáte trasu. Je tu riešenie, ako v takýchto situáciu sledovať polohu iných ľudí v reálnom čase, avšak len s ich povolením. Pomôžu vám pri tom známe Google Mapy a to na všetkých platformách, ktoré môžete využívať. Výhodou je, že nastavenia zdieľania polohy sa dajú rôzne obmedzovať a viete tak nastaviť aj to, ako dlho bude poloha zdieľaná. Napríklad, aby za vami niekto prišiel do reštaurácie na večeru, ale potom vás už nesledoval.

Zdieľanie polohy na zariadeniach so systémom Android

Väčšina práce s nastaveniami je vždy na strane toho, kto zdieľa svoju polohu, nie toho, kto ju sleduje. Preto popíšeme postup z tohto pohľadu. Poloha sa v Mapách dá zdieľať len s Google Kontaktmi. Na svojom zariadení tak otvorte Google Mapy, kliknite na svoj profilový obrázok v pravom hornom rohu a z ponuky vyberte Zdieľanie polohy. Následne povoľte zdieľanie polohy a zo zoznamu kontaktov vyberte, s kým chcete polohu zdieľať. Ak chcete polohu zdieľať s niekým, koho v kontaktoch nemáte, najskôr si ho musíte pridať. Potom už len nastavte čas, ako dlho chcete polohu zdieľať.

Ak chcete polohu zdieľať s niekým, kto Google účet nemá, aj pre takúto situáciu existuje riešenie. Pod výberom kontaktov máte výber aplikácií, medzi ktorými sú komunikačné aplikácie. Stačí si tak vybrať aplikáciu a prostredníctvom nej niekomu pošlete odkaz na zdieľanie polohy. Rovnako môžete zdieľanie časovo obmedziť.

Zdieľanie polohy na zariadeniach so systémom iOS

Na zariadeniach s mobilným operačným systémom iOS je to veľmi podobné. Ak chcete zdieľať polohu s niekým, kto má Google účet, musíte ho najskôr mať medzi svojimi kontaktmi. Potom otvorte Google Mapy, kliknite na svoj profilový obrázok a vyberte Zdieľanie polohy. Následne pridajte ľudí, s ktorými chcete polohu zdieľať, pričom to opäť môžete časovo obmedziť. V tomto bode vás telefón pravdepodobne vyzve k tomu, aby ste mu udelili povolenie zdieľať kontakty s Google Mapami, takže zdieľanie povoľte.

Ak chcete polohu zdieľať s niekým, kto nemá Google účet, aj tu sa jednoducho dá vygenerovať linka, pomocou ktorej je sledovanie polohy umožnené. Akurát v procese opísanom vyššie nevyberiete ľudí, ale aplikácie. Takto dokážete poslať linku so sledovaním polohy nielen cez iMessage, ale aj cez iné komunikačné aplikácie.

Sledovanie polohy z PC

Bohužiaľ, zdieľanie aktuálnej polohy je možné len z mobilných zariadení a nie z PC. Na PC však stále môžete sledovať polohu niekoho iného prostredníctvom Google Máp. Stačí, keď s vami niekto vyzdieľa svoju polohu podľa vyššie opísaných postupov, prípadne vám pošle linku na svoju polohu. Na PC dokážete cez Google Mapy taktiež zastaviť zdieľanie svojej polohy, ak ste ho predtým povolili na mobilnom zariadení.