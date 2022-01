Portugalsko povolí ľuďom nakazeným covidom odísť z domu v deň volieb

Oznámenie prišlo deň po tom, čo Portugalsko, ktoré má úplne zaočkovaných takmer 90 percent zo svojich desiatich miliónov obyvateľov, hlásilo denný rekord 43.729 prípadov nákazy. Nárast sa pripisuje rýchlo sa šíriacemu variantu omikron. Počty ľudí prijatých do nemocníc a úmrtia sa však držia výrazne pod hodnotami zaznamenávanými pri predchádzajúcich vrcholoch.

Ministerka vnútra Francisca Van Dunemová na tlačovej konferencii povedala, že voliči nachádzajúci sa v karanténe by mali ísť do volebných miestností iba od 18.00 h do 19.00 h. Zároveň vyzvala ľudí, ktorí nie sú infikovaní, aby išli voliť pred týmto časovým rozpätím.

Toto odporúčanie nie je povinné. Infikovaní voliči musia mať rúško, udržiavať sociálny odstup a môžu odísť z domu iba odvoliť.

Personál pracujúci v hlasovacích miestnostiach dostane ochranné vybavenie.

„Potrebujeme spoločenskú dohodu, ktorá umožní každému hlasovať v bezpečí,“ uviedla Van Dunemová a požiadala ľudí v izolácii, aby do hlasovacích miestností necestovali verejnou dopravou, ale išli pešo či využili vlastné vozidlo.

Šéfka zdravotníckeho úradu DGS Graca Freitasová vyhlásila, že v hlasovacích miestnostiach nebudú vyznačené nijaké špeciálne priestory pre ľudí s covidom a títo voliči nebudú musieť pri hlasovaní predkladať dôkaz o svojom zdravotnom stave.

„Riešenie s vyhradeným časom pre hlasovanie týchto ľudí... minimalizuje riziko nákazy,“ dodala Freitasová.

Voľby boli vyhlásené po tom, čo parlament odmietol návrh rozpočtu menšinovej socialistickej vlády pre rok 2022. V prieskumoch verejnej mienky má pohodlný náskok strana premiéra Antónia Costu, ale pravdepodobne sa jej nepodarí získať parlamentnú väčšinu.

Predvolebná kampaň už naplno prebieha. Začala sa v nedeľu 16. januára a pouličné zhromaždenia lákajú obrovské davy ľudí, ale nosenie rúška je na nich dobrovoľné.