Šimečka: Chcem, aby v Európskom parlamente bolo viac počuť slovenský hlas

Šimečka to uviedol v utorok večer krátko po tom, ako sa dozvedel výsledok druhého kola hlasovania o postoch 14 podpredsedov EP. V prvom kole mu chýbalo 15 hlasov do prekročenia potrebnej nadpolovičnej väčšiny, druhé kolo vyhral a pre liberálnu frakciu Obnovme Európu (RE) získal druhý najväčší počet hlasov, po českej europoslankyni Dite Charanzovej a pred nemeckou liberálnou poslankyňou Nicolou Beerovou.

„Pre mňa je to veľká česť a veľký záväzok,“ uviedol Šimečka v rozhovore pre slovenských novinárov v Štrasburgu. Poďakoval sa nielen svojim straníckym kolegom z liberálnej frakcie, ktorá ho na túto pozíciu nominovala, ale všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí mu dali hlas a dôveru. „Veľmi sa teším, lebo je to dobrá správa aj pre Slovensko,“ dodal. Pripomenul, že Slovensko od svojho vstupu do EÚ v roku 2004 ubehlo kus cesty a ešte nemalo svojho človeka v takejto funkcii.

„Som rád, že z tejto pozície budem môcť presadzovať ešte viac slovenské záujmy, že slovenský hlas bude viac počuť, lebo ako podpredseda budem mať väčší vplyv na chod celej inštitúcie, na jednotlivé politiky a na to, ako europarlament pôsobí vo vzťahu k národným parlamentom,“ opísal situáciu.

Upozornil, že priority, ktorým sa bude venovať, vyplynú aj z toho, ako si všetci 14 podpredsedovia v najbližších dňoch rozdelia medzi sebou pracovnú agendu.

„Pre mňa je však v europarlamente dlhodobo prioritou predovšetkým ochrana demokracie, právneho štátu v celej EÚ a predpokladám, že v tom budem pokračovať aj z pozície podpredsedu,“ vysvetlil. Ďalšou jeho snahou je viac občanom priblížiť prácu Európskeho parlamentu a posilňovať vzťahy s národnými parlamentami vrátane toho slovenského.