Medzi banky prichádzajú okamžité platby, budú trvať pár sekúnd

Klienti Slovenskej sporiteľne získajú túto inováciu automaticky ako súčasť balíka služieb, teda nebudú platiť nič navyše. Okamžité platby môžu posielať cez Georgea či internetbanking pre firmy Business24. Aby platba prešla ako okamžitá, je potrebné, aby službu podporovala banka odosielateľa a súčasne aj banka príjemcu.

Potenciál okamžitých platieb je veľký, keďže okrem bánk na Slovensku bude možné posielať či prijímať rýchle platby do akejkoľvek inej banky v 36 krajinách, ktorá túto službu ponúka. „Presne takto v našej banke tvoríme inovácie – aby boli dostupné a užitočné pre čo najviac klientov. Poslať okamžitú platbu je veľmi jednoduché - klienti si tak ako doteraz zadajú platobný príkaz cez Georgea či firemné bankovníctvo Business24 a označia tlačidlo, aby platba odišla ako okamžitá. Služba bude dostupná 24 hodín denne, 365 dní v roku, bez ohľadu na víkend alebo sviatky,“ povedal člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie Slovenskej sporiteľne Milan Hain.

Okamžité platby budú pre klientov VÚB banky k dispozícii od prvého dňa od ich spustenia. Okamžité platby budú aj súčasťou balíčka k účtu. Instantné platby prinášajú pre klientov taktiež benefity. „Na Slovensku navyše zavádzame instantné platby v jednom z najvyšších štandardov na rozdiel od iných krajín, preto je aj náročnosť implementácie oveľa väčšia. Napríklad v Čechách neplatia eurom a majú len lokálne instantné platby, v Taliansku euro síce majú, ale sú tam tiež len lokálne platby, v Nórsku a v Estónsku, kde instantné platby zavádzajú spolu s nami, je limit len do 15.000 eur. Na Slovensku bude pritom absolútny limit až 100.000 eur,“ konštatoval PR manažér banky Dominik Miša.

Tieto platby budú súčasťou aj balíkov služieb, ktoré poskytujú Tatra banka a Raiffeisen banka. „Keďže zavedenie okamžitých platieb si vyžaduje rozsiahle úpravy našich informačných systémov, pred ich spustením v živej prevádzke je potrebné dôkladne preveriť, že všetky zmeny fungujú korektne. Samotné testovanie je rozdelené do niekoľkých fáz – jednou z nich je vykonanie tzv. certifikačných testov. Tie obsahujú povinné testovacie scenáre, ktoré musia banky úspešne vykonať a sú podmienkou pre pokračovanie v implementácii okamžitých platieb,“ komentovala hovorkyňa banky Simona Miklošovičová. Ďalšou fázou sú samotné testy funkčnosti, čiže overenie všetkých zmien, ktoré v banke realizovali. Takéto testovanie bude prebiehať až do dátumu implementácie okamžitých platieb do živej prevádzky.

Okamžité platby predstavujú jednu z technologických inovácií v platení. Úspešne už fungujú vo svete a od februára ich môžu využívať aj ľudia na Slovensku. Doteraz trval prevod peňazí do druhej banky jeden pracovný deň. Okamžité platby prinášajú možnosť posielať a prijímať peniaze z jednej do druhej banky za pár sekúnd. Táto služba bude dostupná 24 hodín denne, 365 dní v roku, bez ohľadu na víkend alebo sviatky. Okamžité platby budú však fungovať iba medzi bankami, ktoré sa rozhodli túto službu ponúkať.