Tieto aplikácie pred spaním nepoužívajte, ničia vám spánok

Spánok je hotová veda a naozaj sa mu veda aj venuje. Pre kvalitu spánku je dôležitý hormón melatonín, ktorý sa produkuje najmä v epifýze a podmieňuje denný cyklus človeka. Jeho tvorbu ovplyvňuje intenzita svetla a dalo by sa tak zjednodušene povedať, že svetlo brzdí jeho tvorbu. Ak sa chcete dobre vyspať, nemali by ste sa tak už pred spaním vystavovať svetlu a to napríklad aj svetlu z obrazovky mobilných telefónov.

Možno ste si aj sami všimli, že ak ešte v posteli neviete odložiť mobil z ruky a pozeráte, čo je nové na sociálnych sieťach, následne vám dlhšie trvá, kým zaspíte. Nie je to však len o tom a portál Sleep Junkie, ktorý sa venuje kvalite spánku, sa na to detailnejšie pozrel. Zorganizoval prieskum, ktorého sa zúčastnilo 2012 dospelých a na základe získaných dát sa ukazuje, že kvalitu spánku ovplyvňuje aj to, akým aplikáciám pred spaním venujete svoj čas.

V prieskume sa venovali hlavne sociálnym sieťam, keďže práve ich aplikáciám dnes ľudia na telefónoch venujú najviac času a to neraz aj práve pred spaním. Možno vás však prekvapí, ktorá sa dostala na nelichotivú prvú priečku.

Používatelia, ktorí pred spaním trávili čas na TikToku, dosiahli len 14% zo spánku v REM fáze, čo je veľmi málo. Navyše im priemerne trvalo zaspať až 1 hodinu a 7 minút.

Na druhom mieste sa ocitla sociálna sieť Instagram, kde používateľom trvalo zaspať 58 minút a zo spánku strávili 15,5% času v REM fáze.

O niečo lepšie bol na tom Snapchat, kde používatelia zaspali priemerne po 56 minútach a v REM fáze strávili 16% svojho spánku.

Twitter má opäť o máličko lepšie čísla, kde používateľom trvá zaspať priemerne 50 minút a REM fáza tvorí 18% z ich spánku.

Facebook je na tom z týchto sociálnych sietí najlepšie. Používateľom trvá zaspať priemerne 45 minút a v REM fáze strávia 19,5% času spánku.

Podľa Dorothy Chambers zo Sleep Junkie sa zdá, že nám používanie sociálnych sietí bráni v tom, aby sme si dopriali odpočinok, ktorý potrebujeme. Dúfa, že ich výskum pomôže zmeniť zlé spánkové návyky ľudí a tí tak pred spaním odložia telefón, aby sa mohli dobre vyspať.